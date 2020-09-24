Altın Portakal Film Festivali, çevrim içi etkinliklerle tüm Türkiye'ye ulaşacak - Son Dakika

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla 3-10 Ekim'de gerçekleştirilecek 57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin coşkusu, çevrim içi etkinliklerle Türkiye'ye yayılacak.

Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, çevrim içi sinema platformu MUBI ile bu yıla özel bir iş birliğine imza atılırkeni sinemaseverler için 'Altın Portakallı Filmler' seçkisi hazırlandı. Altın Portakal Sinema Okulu kapsamında ise sinemacılarla farklı başlıklar altında gerçekleştirilen söyleşiler, festival sosyal medya hesaplarından herkesin erişimine açık olacak. Altın Portakal Sinema Okulu dersleri ise bu yıl 4-9 Ekim'de seçilen 250 öğrenciye özel olarak çevrim içi gerçekleştirilecek.

57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında 2'nci kez düzenlenecek Altın Portakal Sinema Okulu'na seçilen 250 öğrenci ise yönetmen Ceylan Özgün Özçelik ile 'Film Yapımında Ana Ekibi Kurmak ve İletişim', senarist ve yönetmen Atasay Koç ile 'Senaristliğin Sırrı', kurgucu Selda Taşkın ile 'Temel Kurgu', Yapımcı Müge Büyüktalaş ile 'Yapımcılık-Bütçe Oluşturma', sinema yazarı Evrim Kaya ve Festival danışmanı, sinema yazarı, akademisyen Ahmet Gürata ile 'Film Okuma' ve yönetmen, video sanatçısı Köken Ergun ile 'Belgesele Hazırlanma Süreci' konulu çevrim içi derslere katılacak.