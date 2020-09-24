Altın Portakal Film Festivali, çevrim içi etkinliklerle tüm Türkiye'ye ulaşacak - Son Dakika

Altın Portakal Film Festivali, çevrim içi etkinliklerle tüm Türkiye'ye ulaşacak

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla 3-10 Ekim'de gerçekleştirilecek 57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin coşkusu, çevrim içi etkinliklerle Türkiye'ye yayılacak.

Altın Portakal Film Festivali, çevrim içi etkinliklerle tüm Türkiye'ye ulaşacak, System.String[]

ANTALYA Büyükşehir Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla 3-10 Ekim'de gerçekleştirilecek 57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin coşkusu, çevrim içi etkinliklerle Türkiye'ye yayılacak.

Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında, çevrim içi sinema platformu MUBI ile bu yıla özel bir iş birliğine imza atılırkeni sinemaseverler için 'Altın Portakallı Filmler' seçkisi hazırlandı. Altın Portakal Sinema Okulu kapsamında ise sinemacılarla farklı başlıklar altında gerçekleştirilen söyleşiler, festival sosyal medya hesaplarından herkesin erişimine açık olacak. Altın Portakal Sinema Okulu dersleri ise bu yıl 4-9 Ekim'de seçilen 250 öğrenciye özel olarak çevrim içi gerçekleştirilecek.

ALTIN PORTAKALLI FİLMLER MUBI'DEFarklı dönemlerde festivalin büyük ödülü olan 'Altın Portakal'ı kazanmış 6 filmlik seçki, 3 Ekim- 30 Kasım'da MUBI üyeleri tarafından izlenebilecek. MUBI, abonesi olmayan sinemaseverlerin de bu özel seçkiyi izleyebilmesi için yalnızca 'mubi.com/antalya' adresi üzerinden yapılacak aboneliklere özel 30 gün ücretsiz deneme süresi hediye edecek.Sinema ve festivalin gelmiş geçmiş tüm emekçilerine teşekkür için hazırlanan programdaki filmler, festival tarihi kadar ülke sinemasına dair de güçlü panorama sunuyor. MUBI'de izlenebilecek filmler, şöyle:  "Yönetmen Lütfi Ömer Akad'ın 'Göç Üçlemesi'nin ikinci filmi 'Düğün', politik sinemanın en önemli örneklerinden Yavuz Özkan imzalı 'Maden', Atıf Yılmaz'ın en etkileyici kadın öykülerinden biri olan fantastik filmi 'Aaahh Belinda', Uğur Yücel'in ülkeyle ilgili pek çok farklı meseleye dokunan filmi 'Yazı Tura', Ben Hopkins'in özgün filmi 'Pazar: Bir Ticaret Masalı' ve Tolga Karaçelik'in geleceğin klasiklerinden biri olacağına kesin gözüyle bakılan filmi 'Sarmaşık'"'SİNEMA OKULU SÖYLEŞİLERİ' TÜRKİYE'YE ULAŞACAKAltın Portakal Sinema Okulu, festivalin sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek söyleşi videoları ile Türkiye'nin dört bir yanındaki sinemaseverlere ulaşacak. Sinema yazarı Mehmet Açar moderatörlüğünde oyuncu, yönetmen ve senarist Ercan Kesal ve oyuncu Nazan Kesal ile 'Aile Boyu Sinema', sinema yazarı ve akademisyen Ahmet Gürata moderatörlüğünde yönetmen Kıvanç Sezer ile 'İlk Filmimi Nasıl Çektim?', sinema yazarı Evrim Kaya moderatörlüğünde oyuncu Damla Sönmez ile 'Türkiye'de Kadın Oyuncu Olmak', yönetmen ve yapımcı Haşmet Topaloğlu moderatörlüğünde yönetmen ve senarist Pelin Esmer ile 'Belgeselden Kurmacaya-Kurmacadan Belgesele', sinema yazarı Esin Küçüktepepınar moderatörlüğünde yönetmen, yapımcı, senarist ve akademisyen Emin Alper ile 'Hikayeden Sinemaya', yapımcı Engin Palabıyık moderatörlüğünde yönetmen ve senarist İlksen Başarır ve oyuncu Mert Fırat ile 'Birlikte Film Yapmak Üzerine' başlıklı söyleşiler, festivalin sosyal medya hesaplarından takip edilebilecek.SİNEMA OKULU ÖĞRENCİLERİNE ÖZEL ÇEVRİM İÇİ DERSLER

57'nci Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında 2'nci kez düzenlenecek Altın Portakal Sinema Okulu'na seçilen 250 öğrenci ise yönetmen Ceylan Özgün Özçelik ile 'Film Yapımında Ana Ekibi Kurmak ve İletişim', senarist ve yönetmen Atasay Koç ile 'Senaristliğin Sırrı', kurgucu Selda Taşkın ile 'Temel Kurgu', Yapımcı Müge Büyüktalaş ile 'Yapımcılık-Bütçe Oluşturma', sinema yazarı Evrim Kaya ve Festival danışmanı, sinema yazarı, akademisyen Ahmet Gürata ile 'Film Okuma' ve yönetmen, video sanatçısı Köken Ergun ile 'Belgesele Hazırlanma Süreci' konulu çevrim içi derslere katılacak.


Film Festivali, Altın Portakal, Türkiye, Film, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 10:38 - Kaynak: DHA

Son Dakika Kültür Sanat Altın Portakal Film Festivali, çevrim içi etkinliklerle tüm Türkiye'ye ulaşacak - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Son Dakika: İstanbul'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi Sitede oturan kadın, aracının yerine park eden sürücü tarafından dövüldü Eski gelin adayı Ayça Ekin Beğen, değişimiyle yıllar sonra gündem oldu Yorumcu Cem Dizdar, Aboubakar'ın Beşiktaş'a transferini eleştirdi: Üstümü başımı parçalayacağım artık Fatih Portakal, Tekalif-i Milliye tweeti yüzünden 3 yıl hapis istemiyle yargılanmaya başlandı Kim Milyoner Olmak İster'de Cem Yılmaz sürprizi! Joker olarak yarışmaya katılıyor Apartman görevlisi ve eşi koronavirüse yakalandı, 500 kişi karantinaya alındı Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu
Fenerbahçe, Porto'lu Ze Luis ile anlaştı Fenerbahçe, Porto'lu Ze Luis ile anlaştı         
16:41
Terk edilen aslan yavrularına köpek annelik yapıyor Terk edilen aslan yavrularına köpek annelik yapıyor         
16:07
Yaptırdığı botoks sonrası hayatını kaybeden genç kadının, fenalaştığı anlara ait görüntüleri ortaya çıktı Yaptırdığı botoks sonrası hayatını kaybeden genç kadının, fenalaştığı anlara ait görüntüleri ortaya çıktı         
15:34
Çin'in en zengin ismi şişe su üreten Zhong Shanshan oldu Çin'in en zengin ismi şişe su üreten Zhong Shanshan oldu         
15:07
Son Dakika: Korona tanısı konup temasla ilgili eksik, yanıltıcı ve yalan bilgi verenler 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak Son Dakika: Korona tanısı konup temasla ilgili eksik, yanıltıcı ve yalan bilgi verenler 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanacak         
15:00
Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi Kanalizasyondan çıkarılan dekor sıçan görenleri şaşkına çevirdi         
14:45
Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar sert düştü Son Dakika: Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası dolar sert düştü         
14:32
Apartman görevlisi ve eşi koronavirüse yakalandı, 500 kişi karantinaya alındı Apartman görevlisi ve eşi koronavirüse yakalandı, 500 kişi karantinaya alındı         
14:07
Son dakika: Merkez Bankası uzun bir aradan sonra faiz artırdı Son dakika: Merkez Bankası uzun bir aradan sonra faiz artırdı         
13:58
Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu Avrasya Tüneli'ne trafik sıkışıklığını yüzde 90 azaltabilen sistem kuruldu         
13:54
Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu Plajda göğsü açılan Hazal Filiz Küçükköse, frikik kazası hakkında ilk kez konuştu         
13:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın biber reçeli şaşkınlığı: İlk kez duydum, o nasıl oluyor?         
13:28
Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı Vezneci, arkadaşlarını uyardığı hatalı parayla 10 dakika sonra kendisi karşılaştı         
13:19
"Ersin Düzen 400 bin TL maaş alıyor" iddiasının arkasında duran milletvekili Atilla Sertel rest çekti: Beni mahkemeye versin         
13:19
Öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada balkondan düşen 20 aylık bebekleri yaşamını yitirdi Öğretmen çiftin canlı ders verdiği sırada balkondan düşen 20 aylık bebekleri yaşamını yitirdi         
12:31
Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı Ünlü iş adamı Ali Ağaoğlu adasını 15 milyon dolara satışa çıkardı         
10:24
Annesi bakkaldaydı! Evde yalnız bırakılan 3 yaşındaki çocuk 10. kattan düşerek hayatını kaybetti Annesi bakkaldaydı! Evde yalnız bırakılan 3 yaşındaki çocuk 10. kattan düşerek hayatını kaybetti         
10:02
FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi FETÖ'nün 'Maceracısı' Murat Yeni 8 yıl hapse mahkum edildi         
09:34
Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı Hırsızlık yapan genç kadın, güvenlik kameralarına yakalandı         
09:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2020 16:50:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Altın Portakal Film Festivali, çevrim içi etkinliklerle tüm Türkiye'ye ulaşacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei