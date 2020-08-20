Altınordu'da çifte şanssızlık

TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'da savunmanın sağında forma giyen iki futbolcunun şanssız sakatlıklar yaşaması keyifleri kaçırdı. Yeni sezon hazırlıklarını tesislerinde sürdüren İzmir temsilcisinde dün Kerim Alıcı'nın el parmağı, bugün ise Onur Taha Takır'ın ayak parmağı antrenmanda girdikleri ikili mücadeleler sonucunda kırıldı. İki futbolcunun tedavi süreçleri başlarken, teknik heyet idmanlarda sağ bek sıkıntı yaşanmaması için altyapıdan A takıma takviye yapma kararı aldı.

Öte yandan, Altınordu'nun sözleşme yenilememe kararı aldığı gurbetçi santrfor Kemal Rüzgar, Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'la anlaştı. İzmir ekibinde yolların ayrıldığı Okan Derici ise 1. Lig takımlarından Cesar Grup Ümraniyespor'a transfer oldu. Kırmızı-lacivertlilerde yuvadan uçan Berkay Samancı, 2. Lig kulübü Kocaelispor'la sözleşme imzalamıştı. İç transferde 7 oyuncusuyla yollarını ayıran Altınordu, dış transferde sadece Giresunspor'dan Ahmet İlhan Özek'i kadrosuna kattı.

Altınordu yönetimi, 3. Lig ekibi Kızılcabölükspor'un satın alınmasıyla ilgili çıkan iddialar üzerine bir açıklama yayınladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Kızılcabölükspor'un hazırlayıcı takımımız olması yönündeki görüşmelerimiz devam etmektedir. Kızılcabölükspor yönetimi ile iki hafta önce İzmir'de geniş çaplı bir toplantı yapıldı. Bu toplantıda her iki taraf da istek ve beklentilerini ortaya koyarak satın alma şartlarını görüştü. Prensipte bir anlaşma sağlanmasına rağmen maddi konular henüz kesinlik kazanmadı. Buradan hareketle medyada maddi konularla ilgili yer alan bilgiler gerçeği yansıtmamaktadır. Anlaşmanın kesinleşmesi durumunda resmi sitemizden detaylı açıklama yapılacaktır" ifadelerine yer verildi. Altınordu, Kızılcabölükspor'u aldığı takdirde 2 sezondur pilot takımı olan Niğde Anadolu FK'yı devredecek.