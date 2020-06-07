Altyapıya 400 milyonluk yatırım - Son Dakika

Altyapıya 400 milyonluk yatırım

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) il genelinde altyapı çalışmalarına hız verdi.

Altyapıya 400 milyonluk yatırım, System.String[]

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraki olan Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) il genelinde altyapı çalışmalarına hız verdi. BASKİ, gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği projelerle şehrin altyapı sorunlarını ortadan kaldırarak 250 milyonu hibe olmak üzere 400 milyonluk yatırımla şehirde altyapı devrimi yapıyor.


Balıkesir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Balıkesir Su ve Kanalizasyon Genel Müdürlüğü (BASKİ), Başkan Yücel Yılmaz'ın talimatıyla 20 ilçeye temiz ve kaliteli su sağlamak amacıyla yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Şehrin her yerinde çalışmalar yürüten BASKİ ekipleri; Ayvalık, Erdek, Burhaniye, Bandırma, Edremit, İvrindi ile Merkez ilçelerde yaptığı ve yapmayı planladığı projelerle bu zamana kadar süregelen altyapı sorunlarını ortadan kaldıracak. Devrim niteliğinde gerçekleşecek yatırımlar için 250 milyonu hibe olmak üzere toplamda 400 milyonluk yatırım yapılacak.


Denize akan kanalizasyon taşkınları tarihe karışacak


Altyapısı sağlam bir şehir olma gayretiyle 7 gün 24 saat çalışan BASKİ ekipleri, Ayvalık'ın Armutçuk Sahili'nde geçmiş yıllardan süregelen ve denize akan kanalizasyon taşkınlarını giderecek. Yüzde 70'i biten kanalizyon kollektör hattının tamamlanmasıyla denize akan kanalizasyon taşkınları tarihe karışarak denizde oluşan kirlilik sona erecek.


Çevreci yatırımlar hayata geçiyor


Denizi kirleten unsurları ortadan kaldıracak çevreci yatırımları hayata geçirmeye devam eden BASKİ, Erdek Kanalizasyon ve Atıksu Arıtma Tesisi Projesinde son aşamaya geldi. Erdek'i; modern altyapıya kavuşturacak, bölgenin atıksu sorununa çözüm getirecek ve suyun kaltesini yükseltecek olan çevreci proje kapsamında; 62 bin 750 kişi kapasiteli ileri biyolojik arıtma tesisi, 50 bin metre kanalizasyon şebeke hattı ve 6 bin 800 metre terfi hattı inşa edilecek. Kurulacak olan SCADA sistemi ile tesisin online olarak uzaktan takibi sağlanacak.


Edremit'in kanalizasyon sorununa çözüm


Edremit'in Cennetayağı Mahallesi'nde ekonomik ömrünü dolduran hatta oluşan kanalizasyon problemlerinin son bulması amacıyla mevcut yere yeni bir atıksu kollektör hattı ve bağlantı hattı yapılacak. Projesi ve ihalesi tamamlanan yeni hatta; 3 bin 454 metre uzunluğunda kanalizasyon şebeke, kollektör ve HDPE terfi hatları ile birlikte 1 adet paket atıksu terfi merkezi bulunacak.


Bandırma Körfezi kirlilikten kurtulacak


Yıllardır derin deşarj yöntemiyle evsel atık ve kanalizasyon atıklarının bırakıldığı, kirliliğin toplum sağlığını tehdit edecek boyutlara ulaştığı Bandırma Körfezi'nde hayata geçirilecek olan Bandırma Entegre Su Projesi'nin ihale süreçleri devam ediyor. Proje kapsamında; 173 bin kişi kapasiteli ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi, atıksu terfi istasyonu, koku giderim üniteleri, online takip için SCADA sistemleri, 6 bin 90 kilometre uzunluğunda kanalizasyon kolektör hatları, 28.8 kilometre uzunluğunda kanalizasyon şebeke hattı, 3 adet paket tip terfi merkezi, 2 adet 5 bin metreküp hacimli içmesuyu deposu, bir adet 10 bin metreküp hacimli içmesuyu deposu, 7.5 kilometre uzunluğunda içmesuyu isale hattı, içmesuyu terfi istasyonu inşa edilecek.


Su sıkıntısı yaşanmayacak


Bandırma'nın; Doğruca, Akçapınar, Ömerli ve Yenisığırcı Mahallelerinde içmesuyu sıkıntısının yaşanması ve söz konusu bölgede yer alan hapishane ile yeni kurulması planlanan enerji laboratuvarı dolayısıyla artacak nüfusa hizmet edecek şekilde su temininin sağlanması için BASKİ çalışma başlattı. Bu dört mahalleye hizmet edecek bütünsel bir isale-terfi ve iletim hattı proje çalışmalarının yapılarak projesi ve ihale süreci tamamlandı. 11 bin metre içmesuyu hattı, içmesuyu terfi merkezi ve sanat yapıları bulunan projeyle bölgede su temininde sıkıntı yaşanmayacak.


Sağlıklı ve temiz su temini sağlanacak


Terfi hattı ve şebeke ana borusuna su temini, Vakıf- Armutlu toplama deposu ve terfi merkezinden sağlanan Burhaniye'nin, her iki hatta da patlakların meydana gelmesi nedeniyle özellikle yaz aylarında artan nüfusla beraber içme suyu temininde sıkıntı yaşanıyor.


Sıkıntıların önüne geçmek ve vatandaşlara sağlıklı, içilebilir ve temiz su sağlamak amacıyla Burhaniye İçmesuyu Terfi Hattı ve Şebeke Ana Borusu Deplase İnşaatı Yapım işinin


projelendirilmesi tamamlanarak ihale süreci tamamlandı. Bu kapsamda; 6 bin 393 metre içmesuyu şebeke hattı ve 5 bin m3'lük içmesuyu depo tadilatı yapılacak.


İl merkezine alternatif deplase hattı yapılacak


Altıeylül ilçesi sınırları içinde kalan ve şehir merkezinin içmesuyu ihtiyacının karşılanması için yapılan D2 deposu hem kendi bölgesine ait şebekeye su temini sağlarken hem de diğer depolara su temininde kullanılıyor. Bu hatta oluşabilecek bir arızada şehrin merkez mahallelerinin yarıdan fazlasına su verilemiyor. Yoğun trafik yüküne maruz kalan CTP borusunda, dolgu malzemesinin zarar görmesinden dolayı üzerinde veya altında oluşan boşluklar neticesinde kırılmaya ya da delinme oluşuyor. Son yıllarda bu hatta çok fazla arıza meydana geldiği için bu hatta alternatif olacak Merkez D2 Deposu Şebeke Ana Borusu Deplase Hattnın proje çalışmaları tamamlandı.


Altyapısı güçlü bir Balıkesir


İvrindi İçmesuyu ve Kanalizasyon Projesi için çalışmalarını sürdüren BASKİ ekipleri, şehrin dört bir yanında kanalizasyon ve su sıkıntısını çözüme kavuşturacak. Yapılan bu yatırımlarla Balıkesir'in altyapısına; 100 bin metre kanalizasyon şebeke hattı, 24 bin metre içmesuyu şebeke hattı, 45 bin metre küplük içmesuyu depoları, 235 bin kişilik İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri, atıksu terfi istasyonları, koku giderim üniteleri, online takip için SCADA sistemleri, paket tip terfi merkezileri ve içmesuyu depoları kazandırılacak. - BALIKESİR

Balıkesir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.06.2020 12:33 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Altyapıya 400 milyonluk yatırım - Son Dakika

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