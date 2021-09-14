"Amacı Olmayan Grup" filminin galası Özdilek Park İstanbul AVM'de yapıldı - Son Dakika

Ali Tanrıverdi'nin yönettiği "Amacı Olmayan Grup" isimli komedi filminin galası Özdilek Park İstanbul AVM'de yapıldı.

"Çakallarla Dans" serisinin yazarı olarak tanınan Tanrıverdi'nin ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğu, yapımcılığını "Sugarworkz" adına Murat Şeker'in üstlendiği filmin senaryosunu bu ikili birlikte kaleme aldı.

Vizyona 17 Eylül'de girecek filmin galasına, yönetmen Tanrıverdi ile yapımcı Şeker, filmin oyuncuları ile bazı sinemaseverler katıldı.

Ali Tanrıverdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle vizyona geç soktukları filmin ilk yönetmenlik tecrübesi olduğunu söyledi.

Çekim sürecinin çok eğlenceli geçtiğini belirten Tanrıverdi, "İzleyicilerimiz filme gelince bilete verdikleri paranın karşılığını alacaklar, tebessüm ederek ayrılacaklar. Sinemaseverleri vicdanlı bir film bekliyor. 'Amacı Olmayan Grup', uzun yıllardır Türk sinemasında ilk defa, genç insanların gerçek problemlerine güldürerek ve eğlendirerek, sahici bir biçimde anlatan ilk film oldu." dedi.

Filmin sadece gençlerin değil anne ve babaların da severek izleyeceği bir yapım olduğunu kaydeden Tanrıverdi, tüm sinemaseverleri filmi izlemeye davet etti.

"6 yaşından büyük herkesin izleyeceği bir film"

Başrol oyuncularından Sarp Bozkurt ise gençlerin yaşadığı hayatlarla eskilerin yaşadığı hayatların karşılaştırıldığını belirterek, bunu gençlerin üzerinden anlatan bir film yaptıklarını dile getirdi.

Bozkurt, gerçek hayatta da var olan fenomen bir internet grubunu anlatmaya çalıştıklarını anlatarak, şunları kaydetti:

"Sosyolojik bir film aslında. Gerçekten oynayacağım kişiyle tanıştım mesela, bu da ayrı bir heyecandı. 6 yaşından büyük herkesin izleyeceği bir film. Ailecek gidilmesi gereken bir film oldu. Çocukların anne babasına, anne babaların da çocuklarına 'Bak görüyor musun?' diyebileceği bir film. Bütün bunları tamamen eğlence tabanında anlatıyoruz. Şu anda sinemaya gitmek bir risk ve 'Amacı Olmayan Grup' bu riske kesinlikle değecek bir yapım."

Oyuncu Naz Çağla Irmak da sinemaseverlerin kendi hayatlarından bir şeyler bulabileceği bir filme imza attıklarını söyledi.

Irmak, filmin seyircilerin eğlenebilecekleri, eğlenirken düşünebilecekleri bir yapım olduğuna değinerek, "Filmde bir sosyal medya fenomenini oynuyorum. Bunun için fenomenleri izleyerek hazırlandım. Hatta çok saygı duyduğum bir mesleğe dönüştü. Oynadığım karakterin bana da faydası oldu." diye konuştu.

Komedi türündeki filmin oyuncu kadrosunda Sarp Bozkurt, Ali Barkın, Çağla Irmak, Gamze Karaduman, Hakan Bilgin, Hülya Gülşen ve Müfit Can Saçıntı yer alıyor.

Sosyal medyada büyük ilgi gören, Youtube'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan gerçek "Amacı Olmayan Grup"tan esinlenerek hayata geçirilen proje, dijital dünyanın getirdiği yeni sosyal ilişkileri eğlenceli bir dille anlatıp kuşak çatışmalarını bol kahkahalı bir komediyle beyaz perdeye aktarıyor.