Amasya'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı - Son Dakika

Amasya'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Olay yerinden görüntüler Kaza yapan araçlardan görüntüler Amasya'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı AMASYA (AA) – Amasya'nın Taşova ilçesinde, ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Olay yerinden görüntüler Kaza yapan araçlardan görüntüler Amasya'da ambulans ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı AMASYA (AA) – Amasya'nın Taşova ilçesinde, ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Tokat'ın Niksar ilçesinden Çorum'a hasta taşıyan, Ömer Eltut'un (48) kullandığı 60 BA 169 plakalı ambulans ile Elvan Akkan (27) idaresindeki 05 FD 712 plakalı otomobil Yolaçan mevkisinde çarpıştı. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Akkan, 112 Acil Servis ekiplerince Taşova Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ambulansta bulunan hasta ise başka bir ambulansla Çorum Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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