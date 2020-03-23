Amasya'da genelgeye uymayan kahvehaneye ceza kesildi - Son Dakika

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Amasya'da genelgeye uymayan kahvehaneye ceza kesildi
6 saat önce
- Amasya'da genelgeye uymayan kahvehaneye ceza kesildi Amasya'da genelgeye uymayan bir kahvehaneye ceza kesildi.
- Amasya'da genelgeye uymayan kahvehaneye ceza kesildi
AMASYA - Amasya'da genelgeye uymayan bir kahvehaneye ceza kesildi.
Amasya'da korona virüsü önlemleri kapsamında yayımlanan genelgeye uymadığı ihbarı üzerine bir kahvehaneye baskın yapılarak cezai işlem uygulandı.
Genelge kapsamında Amasya Belediyesi zabıta ekipleri ve polisler kent merkezinde denetimlerde bulundu. Kapalı kalması gereken kahvehane, kıraathane ve oyun salonlarını denetleyen zabıta ve polis ekipleri bir kahvehane ve oyun salonunda bulunanları genelge kapsamında dışarı çıkarttı. İşletme sahiplerini uyaran ve 3 bin 156 lira idari para cezası kesen zabıta, denetimlerin artarak devam edeceğini bildirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 08:28 Kaynak: İHA
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