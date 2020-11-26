Kazada sürücü Tatar ile aynı araçta bulunan Muhammed Kaçar yaralandı.

Oğuzhan Tatar idaresindeki 05 AZ 995 plakalı otomobil ile Emirhan Uzar'ın kullandığı 05 AAV 067 plakalı otomobil Hacılar Meydanı mevkisinde çarpıştı. Tatar idaresindeki otomobil refüjde bulunan elektrik direğine de çarptı.

Amasya 'da meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Son Dakika › Güncel › Amasya'da iki otomobil çarpıştı: 2 yaralı - Son Dakika

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