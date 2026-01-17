Amasya'da Yaya Kazası - Son Dakika
17.01.2026 10:00
Amasya'da yolun karşısına geçerken hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı.

AMASYA'da yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, hafif ticari aracın çarpması sonucu yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet D., yönetimindeki 05 ET 933 plakalı hafif ticari araç, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan Hakan Y.'ye çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

