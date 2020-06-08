Amasya Valisi Varol'a ziyaret - Son Dakika

AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez, AK Parti Amasya İl Başkanı Mehmet Akif Kesmekaya ve AK Parti Merzifon İlçe Başkanı Yasin Kuzucu, Vali Osman Varol'u ziyaret etti.
Vali Varol, konuklarıyla Amasya'da sürdürülen hizmetler ve projeler hakkında fikir alışverişinde bulunup gündemi değerlendirdi.
Milletvekili Çilez ve beraberindekiler, Vali Varol'a misafirperverliğinden ötürü teşekkür etti.
Vali Varol da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirip konuklarına çalışmalarında başarılar diledi.
Ziyarette, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ve İl Jandarma Komutanı Ali Yıldız da bulundu.