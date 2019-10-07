Son Dakika Haberleri: Amatör spor haftası başladı
Son Dakika Spor Amatör spor haftası başladı

Amatör spor haftası başladı

1 saat önce

Amatör Spor Haftası kapsamında Zonguldak'ta yürüyüş ve çeşitli branşlarda spor gösterileri yapıldı.

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Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Amatör Spor Kulüpleri Konfederasyonu tarafından 7-14 Ekim tarihleri arasında her yıl ortaklaşa düzenlenen Amatör Spor Haftası 81 ilde eş zamanlı başladı. Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Karaelmas Kemal Köksal Stadyumunda Amatör Spor haftası kapsamında yürüyüş ve spor gösterileri yapıldı.


Yürüyüşe, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Emniyet Müdürü Metin Turanlı, Milli Eğitim Müdürü Murat Kapıcı, Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel,Amatör Spor Kulüpleri Federasyon Başkanı Kemal Demir, Futbol İl Temsilcisi Metin Malkoç, antrenör ve sporcular katıldı.


Ardından atletizm, bocce, dart, curling, cirit atma, gülle atma ve okçuluk gibi farklı branşlarda spor gösterileri yapıldı. Spor gösterilerine büyük ilgi gösteren Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ve Emniyet Müdürü Metin Turanlı, antrenör ve sporcularla branşlar hakkında bilgiler alarak, dart branşında deneme atışları yaptı. Vali Bektaş ve Emniyet Müdürü Turan'lı yaptıkları atışlarda 12'den vurdular.


Zonguldak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, hedeflerinin gençleri spora yönlendirmek olduklarını söyleyerek, "Bu haftanın amacı her yaştan yediden yetmişe, vatandaşımızı spora yönlendirmek, spora teşvik etmek amacıyla farkındalık oluşturmak için kullanılan bir haftadır. Bu hafta içerisinde tüm ülkede olduğu gibi Zonguldak'ta da çeşitli spor faaliyetleri düzenlenerek vatandaşlarımızı spora teşvik etmeyi çalışılmaktadır. Bakanlığımız spor faaliyetlerinin gelişmesi açısından son yıllarda gerek tesis gerekse tesisleşme açısından her türlü desteği vermekte olup bizlerde bunun kullanımını sizlere sunmak için var gücümüzle çalışmaktayız" diye konuştu. - ZONGULDAK

Erdoğan Bektaş, Zonguldak, Türkiye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 05:00 Kaynak: İHA
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