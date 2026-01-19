Ambulansa Ceza Yazmak Yanlış - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Ambulansa Ceza Yazmak Yanlış

19.01.2026 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

112 ambulanslarına ceza kesilmesinin yanlış olduğunu belirten Doğruyol, sağlık hizmetine zarar verir.

(İZMİR) - Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, acil vakalara müdahale eden 112 ambulanslarına trafik cezası yazılmasının doğru olmadığını belirtti.

Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Ahmet Doğruyol, İzmir'de Yeşildere Caddesi'nde 98 kilometre hızla gittiği gerekçesiyle bir ambulansa trafik cezası yazılmasına tepki gösterdi.

Ambulansların hasta taşısın ya da taşımasın acil sağlık hizmetinin bir parçası olduğunu vurgulayan Doğruyol, cezanın sağlık personeline ödettirilmeye çalışılmasının doğru bir yaklaşım olmadığını dile getirdi.

Doğruyol, açıklamasında şunları kaydetti:

"Ambulansa trafik cezası. Acil vakalara müdahale eden ambulanslara trafik cezası yazmak, vatandaşa cezalandırmaktır. 112 Ambulanslarının içerisinde hasta olmasa bile, o ambulans hizmet verdiği bölgeye ulaşmaya çalışmaktadır. Ambulansta hasta olmadığında, ambulansın yavaş hareketlerle istasyonuna gitmesi, o bölgede ambulans ihtiyacı olan bir vatandaşa daha geç ulaşmasına, belki de, vatandaşın ölümüne sebep olacaktır. Bundan dolayıdır ki, çok anormal bir durum yok ise ambulanslara trafik cezası yazılmamalıdır.

Ambulanslar makam araçları değildir. Ambulansta hasta olmasa bile, ambulans ya vakaya gidiyordur, ya bölgesine gidiyordur. Bu nedenle, ambulanslar hasta taşısa da, taşımasa da trafikte ayrıcalıklı araçlardır. Ambulansta görevli sağlık çalışanlarımızın tek düşüncesi, vakaya en kısa zamanda ulaşmak ve hastayı en kısa sürede hastaneye yetiştirmektir. Zaman zaman kendi canlarını bile hiçe sayıp, o ambulansta hastadan başka üç can daha olduğunun farkında olan insanlarca hastayı bir yerlere birkaç dakika erken ulaştırmaya çalışırlar.

İzmir'de Yeşildere Caddesinde 98 km hızla ambulansa ceza yazılması ve yazılan cezanın çalışan sağlık personeline ödettirilmeye çalışılması doğru bir yaklaşım değildir. Ambulansa 98 km hızla ceza yazılması doğru olmadığı gibi, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından cezanın personele ödettirilmesi de doğru değildir. Bir taraftan ambulansa yol vermeyenlere ceza yazılırken, bir taraftan da ambulanslara ceza yazılması doğru bir yöntem değildir.Sağlık personelinin çalışma şevkini kırmayalım."

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ambulansa Ceza Yazmak Yanlış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Burdur’da karantina ihlaline 400 bin TL ceza Burdur'da karantina ihlaline 400 bin TL ceza
Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı Deney yapmak isterken hayatının hatasını yaptı
Görüntüler ortaya çıktı Menzil lideri İzmir’de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş Görüntüler ortaya çıktı! Menzil lideri İzmir'de toplanan kalabalığa tövbe ettirmiş
Hatay’da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı Hatay'da feci kaza: 2 ölü, 3 yaralı
Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray’da bir kaos daha Taraftarlar isyanda Yağmurluk krizinin ardından Galatasaray'da bir kaos daha! Taraftarlar isyanda
Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen

11:33
Bütün dünya onu konuşuyor Dev finale yedek kaleci damgasını vurdu
Bütün dünya onu konuşuyor! Dev finale yedek kaleci damgasını vurdu
11:26
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç’e milyonluk harcama kalemleri soruldu
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu
11:26
Korkunç iddia: Gözaltına alınan protestocular zorla çıplak bırakıldı
Korkunç iddia: Gözaltına alınan protestocular zorla çıplak bırakıldı
10:49
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
Kripto para piyasasından saatler içinde 100 milyar dolar silindi
10:40
Mehmet Akif Ersoy’un eski eşi Pınar Erbaş’ın işine son verildi
Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın işine son verildi
09:46
Terör örgütü SDG’den İsrail’e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
Terör örgütü SDG'den İsrail'e skandal çağrı: Suriye ordusuna bomba yağdırın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 12:09:19. #7.11#
SON DAKİKA: Ambulansa Ceza Yazmak Yanlış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.