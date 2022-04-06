Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

06.04.2022 15:47
Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (CİB) Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (CİB) Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Etyemez, mesajında, AA'nın milli mücadelenin devam ettiği günlerde bu mücadeledeki haklılığı tüm dünyaya duyurmak amacıyla 102 yıl önce kurulduğunu ifade etti.

Kurulduğu günden bu yana başarılı çalışmalara imza atan, halkın doğru bilgilerle aydınlatılması konusunda hizmet kalitesinden ödün vermeyen AA'nın, habercilik alanında daima öncü bir kuruluş ve güvenilir bir haber kaynağı olduğunu vurgulayan Etyemez, şunları kaydetti:

"Bugün ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında çalışan Anadolu Ajansında görev yapan arkadaşlarımızın başarılı faaliyetlerinin de devamını diliyorum. Anadolu Ajansının tarihe tanıklığının, daha nice yıllar süreceğine olan inancımı paylaşıyorum."

CİB Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut da "Milli mücadele döneminde Anadolu'muzun sesi olarak başlayan yolculuğunu, ilkeli ve tarafsız habercilik anlayışıyla, yurt içinde ve dışında, bugünlere kadar başarıyla ulaştıran Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümünü içtenlikle kutlar, emeği geçen tüm çalışanları tebrik ederek, başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Milletvekili Maviş, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı Milletvekili Maviş, AA'nın 102. kuruluş yıl dönümünü kutladı Aydemir: 'Hakkı üstün tutan bir davanın mensubuyuz' Aydemir: 'Hakkı üstün tutan bir davanın mensubuyuz'

Halil Etyemez, Milletvekili, AK Parti, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika


Son Dakika
15:52 Futbolseverleri şaşkına çeviren olay! Maçların 100 dakika oynanması bekleniyor
15:31 Görüntü Buça'dan: 82 yaşındaki babasının cesedini yol kenarında buldu
15:28 Oğlum dizisinde bu akşam neler olacak? Otopsi raporundan çıkan ayrıntı ne?
15:27 Samsun'da fıkra gibi olay! Kepçe operatörü, adresi karıştırınca yanlış bina yıkıldı
15:25 Nisa bebeğin hastalanmasında bakıcı ihmali var mı? O bakıcı konuştu: Biberonla besledim, bıraktığımda iyiydi
15:22 Aynur Aydın, Yeşim Salkım'a "hayvanlardan özür dile" dedi! Salkım'ın yanıtı olay oldu: Sen de beraber olduğun evli adamın karısından özür dile
15:13 Ayşenur Arslan, ulaşıma gelen zammı eleştiren konuğuna ne diyeceğini bilemedi
15:10 Savaşı iki ay önceden bilen Rus milliyetçisi Jirinovski yaşamını yitirdi
15:01 Saadet lideri Karamollaoğlu: İnsanlar sahurda sofraya ne koyacağını, iftarı neyle açacaklarını düşünüyor
15:01 Marsilya, Cengiz Ünder'le 5 yıllık sözleşme imzalayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.04.2022 16:01:39. #1.12#
SON DAKİKA: Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement