Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümü kutlanıyor - Son Dakika

AK Parti Konya Milletvekili Halil Etyemez ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı (CİB) Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut, Anadolu Ajansının (AA) 102. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Etyemez, mesajında, AA'nın milli mücadelenin devam ettiği günlerde bu mücadeledeki haklılığı tüm dünyaya duyurmak amacıyla 102 yıl önce kurulduğunu ifade etti.

Kurulduğu günden bu yana başarılı çalışmalara imza atan, halkın doğru bilgilerle aydınlatılması konusunda hizmet kalitesinden ödün vermeyen AA'nın, habercilik alanında daima öncü bir kuruluş ve güvenilir bir haber kaynağı olduğunu vurgulayan Etyemez, şunları kaydetti:

"Bugün ülkemizin ve dünyanın dört bir yanında çalışan Anadolu Ajansında görev yapan arkadaşlarımızın başarılı faaliyetlerinin de devamını diliyorum. Anadolu Ajansının tarihe tanıklığının, daha nice yıllar süreceğine olan inancımı paylaşıyorum."

CİB Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut da "Milli mücadele döneminde Anadolu'muzun sesi olarak başlayan yolculuğunu, ilkeli ve tarafsız habercilik anlayışıyla, yurt içinde ve dışında, bugünlere kadar başarıyla ulaştıran Anadolu Ajansının 102. kuruluş yıl dönümünü içtenlikle kutlar, emeği geçen tüm çalışanları tebrik ederek, başarılı çalışmalarınızın devamını dilerim." ifadelerini kullandı.