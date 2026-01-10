Anadolu Efes, Milano'ya Yenildi - Son Dakika
Anadolu Efes, Milano'ya Yenildi

10.01.2026 01:16
Anadolu Efes, EuroLeague'de EA7 Emporio Armani Milano'ya 87-74 mağlup oldu, 15. yenilgisini aldı.

Salon: Allianz Cloud

Hakemler: Sasa Pukl (Slovenya), Saso Petek (Slovenya), Alberto Baena (İspanya)

EA7 Emporio Armani Milan: Brown, Brooks 31, Shields 2, Leday 15, Booker 4, Mannion 2, Bolmaro 12, Ricci, Guduric 13, Nebo 8, Flaccadori

Anadolu Efes: Lee 19, Weiler-Babb 12, Erkan Yılmaz 3, Ercan Osmani 8, Dessert 6, Jones 8, Loyd 3, Smits, Dozier 10, Swider 5

1. Periyot: 16-27

Devre: 38-49

3. Periyot: 62-57

Beş faulle çıkan: 39.10 Bolmaro (EA7 Emporio Armani Milan)

Basketbol Avrupa Ligi'nin (EuroLeague) 21. haftasında Anadolu Efes, deplasmanda İtalya temsilcisi EA7 Emporio Armani Milan'a 87-74 mağlup oldu.

Bu sonuçla lacivert-beyazlı ekip, EuroLeague'de 5'i üst üste olmak üzere 15. yenilgisini yaşadı. EA7 Emporio Armani Milan ise 11. galibiyetini aldı.

Karşılaşmaya istekli başlayan Anadolu Efes, iyi savunma yaptığı ve doğru hücumlar sonucunda 7 oyuncusundan skor katkısı aldığı ilk periyodu 27-16 önde tamamladı.

İkinci çeyrekte Kai Jones ile etkili olan ve farkı koruyan lacivert-beyazlı ekip, soyunma odasına 49-38 üstün gitti.

EA7 Emporio Armani Milan, ikinci yarıda önemli bir geri dönüşe imza attı. Leday'in peş peşe kazandırdığı basketlerle skoru lehine çeviren ve Anadolu Efes'e sadece 8 sayı atma şansı tanıyan EA7 Emporio Armani Milan, 3. periyodu 62-57 önde bitirdi.

Dördüncü ve son çeyrekte oyundan düşen Anadolu Efes karşısında dış atışlardan üst üste bulduğu basketlerle farkı 18 sayıya kadar çıkaran EA7 Emporio Armani Milan, karşılaşmadan 87-74 galip ayrıldı.

Kaynak: AA

