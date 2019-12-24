Anadolu Lisesi öğrencileri hayvanat bahçesini gezdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Anadolu Lisesi öğrencileri hayvanat bahçesini gezdi - Son Dakika

Anadolu Lisesi öğrencileri hayvanat bahçesini gezdi

6 saat önce

Batman'ın Gercüş ilçesinde Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte Gaziantep'te bulunan hayvanat bahçesini gezdi.

Anadolu Lisesi öğrencileri hayvanat bahçesini gezdi, System.String[]

Batman'ın Gercüş ilçesinde Anadolu Lisesi öğrencileri, öğretmenleri ile birlikte Gaziantep'te bulunan hayvanat bahçesini gezdi.


Gercüş Anadolu Lisesi öğrencilerinin motivasyonlarını arttırmak amacıyla Gaziantep ve Şanlıurfa'ya kültür ve inceleme gezisi düzenlendi. Öğrenciler, yaptıkları kültür ve inceleme gezisi kapsamında tarihi ve doğal güzellikleri keşfetmenin yanı sıra nesli tükenmekte olan canlıları da görme fırsatı buldu. Gaziantep'te hayvanat bahçesini gezerek stres atan öğrenciler, arkadaşları ve öğretmenleriyle gönüllerince eğlenme fırsatı buldu.


Öğrenciler, gezilerinin ardından ilçeye döndü. - BATMAN

Anadolu Lisesi, Gaziantep, Batman, Gercüş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:09 Kaynak: İHA
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