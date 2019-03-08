Son Dakika Haberleri: Anadolu'nun Renkleri" Yarın Müzikseverlerle Buluşacak

Anadolu'nun Renkleri" Yarın Müzikseverlerle Buluşacak

46 dakika önce

Piyanist Baturay Yarkın'ın caz üçlüsü ve Nağme Yarkın'ın İstanbul kemençesi için düzenlediği "Anadolu'nun Renkleri" projesi, yarın Borusan Müzik Evi'nde sahnelenecek.

Anadolu'nun Renkleri
Piyanist Baturay Yarkın'ın caz üçlüsü ve Nağme Yarkın'ın İstanbul kemençesi için düzenlediği "Anadolu'nun Renkleri" projesi, yarın Borusan Müzik Evi'nde sahnelenecek.

Konuya ilişkin açıklamaya göre, proje, doğaçlama unsurunu kullanarak müziğin gerçekliklerine farkındalık getirmeyi ve bunu dinleyiciye aktarmayı hedefliyor.

Konserde, Baturay Yarkın piyanoda, Nağme Yarkın kemençede, Enver Muhamedi kontrbasta ve Burak Cihangirli davulda yer alacak.

Projenin kayıt çalışmasının ise albüm olarak gelecek aylarda müzikseverlerin beğenisine sunulması planlanıyor.

Türk müziği motifleri ile cazın kesiştiği müzikal noktalar üzerine çalışan Baturay Yarkın Trio, daha önce Rotterdam, Milano, Zagreb ve Indianapolis'te verdikleri konserlerle kültürlerarası iletişime dikkat çekmişti. 2017 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın desteğiyle de 15 üniversitede Türkiye turnesini tamamlayan topluluk, yurt içi ve yurt dışında sahne almaya devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 06:53 Kaynak: AA

Borusan Holding, İstanbul, Piyanist, Güncel
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