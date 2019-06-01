Son Dakika Haberleri: Anadolu Otoyolu'nda araç yoğunluğu - KOCAELİ
Son Dakika Güncel Haber

Anadolu Otoyolu'nda araç yoğunluğu - KOCAELİ

29 dakika önce

Ramazan Bayramı tatilini il dışında geçirmek için araçlarıyla yola çıkan İstanbullular, Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Kocaeli bölümünde yoğunluğa neden oluyor.

Ramazan Bayramı tatilini il dışında geçirmek için araçlarıyla yola çıkan İstanbullular, Anadolu Otoyolu ile D-100 kara yolunun Kocaeli bölümünde yoğunluğa neden oluyor.
Bayram tatilinin başlamasıyla yola çıkanlar, Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolunun Ankara istikametindeki bazı mevkilerde araç kuyrukları oluşturdu.
Otoyolun Çınarlıdere, Bekirdere ve Gültepe rampası ile Kandıra gişeleri mevkisinde dün akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk nedeniyle trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otoyolun değişik noktalarında denetimler yaparak sürücüleri emniyet şeridini kullanmamaları, yakın takip, hatalı sollama ve aşırı hız yapmamaları konularında uyarıyor.
Otoyolun İstanbul yönünde ise trafik akışı normal seyrediyor.
Anadolu Otoyolu'nda araç yoğunluğu - KOCAELİ
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 11:19 Kaynak: AA
Ramazan Bayramı, Kocaeli, Anadolu Otoyolu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Şekercilerde bayram hareketliliği İftara ne kadar kaldı? İşte 1 Haziran Cumartesi il il iftar vakitleri TEM Otoyolu'nda bayram trafiği! Durma noktasına geldi Son Dakika! Iğdır'dan Acı Haber! 2 Askerimiz Şehit Oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.6.2019 11:48:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Anadolu Otoyolu'nda araç yoğunluğu - KOCAELİ
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]