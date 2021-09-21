Son dakika! Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde zincirleme kaza İstanbul yönünde ulaşımı aksattı - Son Dakika

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli kesiminde 7 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası nedeniyle İstanbul istikametinde trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Otoyolun İstanbul istikameti İzmit Çınarlıdere Viyadüğü'nde bir otobüs, bir kamyon, bir kamyonet, 2 otomobil ve 2 panelvanın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde ulaşım sağlanamaması sonucu uzun araç kuyruğu oluştu.

Yaklaşık 1 saat trafiğe kapanan yol, araçların çekilmesi ve temizlik çalışmalarının ardından yeniden ulaşıma açıldı.