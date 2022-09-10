Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Programları mezunları diplomalarını aldı

Anadolu Üniversitesi (AÜ) açıköğretim sisteminin 40. yılını ve Batı Avrupa Programlarının 35. yılını, Almanya'nın Köln kentinde düzenlediği mezuniyet töreniyle kutladı.

Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) konferans salonunda düzenlenen törene, Türkiye'nin Köln Başkonsolosu Turhan Kaya, Anadolu Üniversitesi Rektörü Fuat Erdal ile üniversite dekanlarıyla öğrenciler katıldı.

Erdal, üniversitelerinin açıköğretim sistemiyle dünyanın 39 ülkesinde faaliyet gösterdiğini, çağdaş eğitim araçlarıyla yüksek öğretim alanında milyonlarca öğrencisi ve mezunu olduğunu ve bu yıl açıköğretim sisteminin 40. yılını kutladıklarını söyledi.

Fuat Erdal, şunları kaydetti:

"Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın yüksek öğretim hayallerine ortak olan üniversitemizin bundan tam 35 yıl önce Köln'de başladığı yolculuğu bugün Almanya, Fransa, Hollanda, Belçika, Avusturya, İngiltere ve İsviçre başta olmak üzere bütün Batı Avrupa ülkelerine ulaşmış bulunuyor. Biz devletimizden aldığımız güçle nerede bir Türk vatandaşı varsa orada olma misyonunu ilke edinmiş ve gururla ifade etmek isterim ki bunu büyük ölçüde başarabilmiş bir üniversiteyiz."

Kaya ise eğitimin önemine vurgu yaparak, Avrupalı Türklerin geleceğini etkileyecek ve şekillendirecek en önemli faktörün eğitim olduğunu, eğitim ataşelikleri vasıtasıyla eğitim konusundaki çalışmalara büyük önem verdiklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından mezuniyet belgelerini alan yaklaşık 150 öğrenci, keplerini havaya atarak kutlama yaptı.