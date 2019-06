ANALİG'de sezon sona erdi

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2013 yılında başlatılan Anadolu Yıldızlar Ligi'nde (ANALİG) 2018-2019 sezonu tamamlandı.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ANALİG müsabakaları, 2003, 2004, 2005 doğumlu çocukların katılımıyla 81 ilde gerçekleştirilirken, 21 branşta 12 bin 277'si erkek, 10 bin 53'ü kız olmak üzere toplam 22 bin 330 sporcu mücadele etti.ANALİG'in güreş, judo, masa tenisi, yüzme ve bocce yarışları 19 Mayıs Atatürk 'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 100. Yılı etkinlikleri kapsamında Samsun 'un ev sahipliğinde düzenlendi. Final haftasında 52 ilden 970 sporcu mücadele etti.ANALİG'de takım ve sporcuların giderleri Gençlik ve Spor İl Müdürlükleri tarafından karşılanırken, müsabakalar da Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı spor tesislerinde gerçekleştirildi."Geleceğin yıldızları mücadele etti" Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 21 branşta, 22 bini aşkın sporcunun katıldığı ANALİG'de geleceğin yıldız adaylarının mücadele ettiğini ifade etti.Anadolu Yıldızlar Ligi projesinde altıncı sezonun geride kaldığını hatırlatan Kasapoğlu, "Yapılan tesisler, uygulanan projeler sayesinde anne ve babaların çocuklarını spora yönlendirme eğilimi arttı. Ümit ediyorum ki bu yatırımların meyvelerini uluslararası turnuvalarda başarılar kazanarak alacağız. ANALİG'de geleceğin yıldızları mücadele etti." değerlendirmesinde bulundu.Bakan Kasapoğlu, ANALİG projesinin gençlerin sağlıklı, güçlü nesiller olarak yetişmesi ve yeteneklerinin ortaya çıkarılması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 'ın önderliğinde son 17 yıldır hem gençliğimiz hem de sporla ilgili devrim niteliğinde yatırımlar gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.Ülkenin her şehrine, her ilçesine sportif anlamda tesisler kazandırdıklarına dikkati çeken Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:"Bununla birlikte gençliğimiz için gençlik merkezlerimizle, yurtlarımızla tüm Türkiye 'yi baştan sona donattık. Yapılan güzel tesislerle ailelerin çocuklarını spora yönlendirme eğiliminin arttığını gözlemliyorum. Spor yapan çocuklar okul hayatlarında daha başarılı oluyor. Pes etmemeyi, güçlüklerin üstesinden gelmenin hissini çocuklar sporla kazanır. Çocuklarımızın spor yapması, sadece profesyonel bir sporcu olması için değil, hem hayatı boyunca öz güveni yüksek, disiplinli ve sosyal açıdan aktif bir birey olarak yetişmeleri hem de sorumluluklarını yerine getiren bir birey olmaları açısından çok önemli bir faktör. İstiyoruz ki yediden yetmişe herkes spor yapsın, sporla iç içe bir hayat yaşasın. İstiyoruz ki şampiyonlarımızın sayısı artsın, başarılarımız ve madalyalarımız çoğalsın. Sporcularımız her branşta dünya çapında başarılar elde etsin. İstiyoruz ki Türkiye, bütün dünyada bir spor ülkesi olarak anılsın."