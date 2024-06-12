Analistlerin 2030 tahmini: Kripto para ve yapay zeka devrimi - Son Dakika
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Analistlerin 2030 tahmini: Kripto para ve yapay zeka devrimi

Analistlerin 2030 tahmini: Kripto para ve yapay zeka devrimi

Bitwise'ın yeni raporu, 2030 yılına kadar yapay zeka ve kripto para sektörlerinin küresel ekonomiye 20 trilyon dolar ekleyebileceğini öngörüyor. Bu iki devasa teknolojinin kesişimi, ekonomik yapıları yeniden şekillendirirken, yeni iş alanları ve büyüme fırsatları yaratıyor. Bitcoin madenciliği ve yapay zeka alanlarında son dönemde gözlemlenen işbirlikleri, bu entegrasyonun somut örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

12.06.2024 16:29
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Bitwise'ın yeni raporu, 2030 yılına kadar yapay zeka ve kripto para sektörlerinin küresel ekonomiye 20 trilyon dolar ekleyebileceğini öngörüyor. Bu iki devasa teknolojinin kesişimi, ekonomik yapıları yeniden şekillendirirken, yeni iş alanları ve büyüme fırsatları yaratıyor.

2030'A DOĞRU EKONOMİDE DEV DÖNÜŞÜM: KRİPTO VE YAPAY ZEKA

Bitwise'ın yeni raporu, 2030 yılına kadar yapay zeka ve kripto para sektörlerinin küresel ekonomiye 20 trilyon dolar ekleyebileceğini öngörüyor. Bu iki devasa teknolojinin kesişimi, ekonomik yapıları yeniden şekillendirirken, yeni iş alanları ve büyüme fırsatları yaratıyor.

"KÜRESEL EKONOMİYE MUAZZAM KATKI SAĞLAYACAK"

Dijital varlık yönetimi alanında faaliyet gösteren Bitwise'ın son araştırması, yapay zeka ve kripto para sektörlerinin önümüzdeki yedi yıl içinde küresel ekonomiye muazzam bir katkı sağlayabileceğini ortaya koydu. Şirketin Kıdemli Kripto Araştırmacısı Juan Leon tarafından hazırlanan rapor, bu iki sektörün entegrasyonunun beklenenden çok daha büyük bir etki yaratacağına işaret ediyor.

Leon'un değerlendirmelerine göre, özellikle Bitcoin madenciliği ve yapay zeka alanlarında son dönemde gözlemlenen işbirlikleri, bu entegrasyonun somut örneklerinden biri olarak dikkat çekiyor. Nvidia gibi çip üreticilerinin piyasa değerlerindeki astronomik artışlar ve yapay zeka teknolojilerine olan talebin yükselişi, veri merkezleri üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor. Amazon, Google, Meta ve Microsoft gibi dev teknoloji şirketleri, artan talebi karşılamak için veri merkezi yatırımlarını hızlandırırken, mevcut kapasitenin yüzde 80'inden fazlasının şimdiden kiralanmış olması, sektördeki büyüme potansiyelini gözler önüne seriyor.

"ÖZEL ÇİPLER ÖNEMLİ FIRSATLAR SUINUYOR"

Bitcoin madenciliği için geliştirilen özel çipler her ne kadar doğrudan yapay zeka uygulamalarında kullanılamasa da, madencilik firmalarının sahip olduğu altyapı ve ucuz enerji kaynaklarına erişim, yapay zekanın ihtiyaç duyduğu hesaplama gücü ve veri depolama kapasitesini sağlamada önemli fırsatlar sunuyor. Nitekim, CoreWeave'in Core Scientific'i piyasa değerinin oldukça üzerinde bir bedelle satın alması ve iki şirket arasındaki uzun soluklu iş birliğini daha da ileri taşıması, bu entegrasyonun somut bir örneği olarak karşımıza çıkıyor.

Core Scientific CEO'su Adam Sullivan'ın da daha önceden altını çizdiği gibi, şirketlerin iş modellerini çeşitlendirerek Bitcoin madenciliği ve alternatif bilgi işlem hizmetleri arasında bir denge kurması, nakit akışlarını optimize etmelerine ve riskleri minimize etmelerine olanak tanıyor. Bu stratejik yaklaşım, madencilik firmalarının Bitcoin'in potansiyelinden maksimum düzeyde yararlanmalarını sağlarken, yapay zeka alanındaki fırsatları da değerlendirmelerine imkan veriyor.

Hut 8 ve Iris Energy gibi diğer madencilik şirketlerinin de benzer entegrasyon projeleri geliştirmesi, sektörün geleceğine olan inancın bir göstergesi niteliğinde. Bitwise'ın öngörülerine göre, yapay zeka ve kripto para sektörlerinin 2030 yılına kadar küresel ekonomiye 20 trilyon dolarlık bir katkı sağlaması bekleniyor. Bu rakam, her iki alanın da önümüzdeki dönemde yaşayacağı büyüme ve dönüşümün boyutlarını gözler önüne seriyor.

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Son Dakika Yapay Zeka Analistlerin 2030 tahmini: Kripto para ve yapay zeka devrimi - Son Dakika

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