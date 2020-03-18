ANKARA AK Parti'li Özboyacı'dan, '14 gün' kuralını ihlal eden HDP'li vekile tepki - Son Dakika

AK Parti'li Özboyacı'dan, '14 gün' kuralını ihlal eden HDP'li vekile tepki

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın, 8 Mart'taki Almanya ziyaretinin ardından dün TBMM Genel Kurulu'na katılması ile ilgili, "Biz bütün vatandaşlarımızı bu tedbirlere uyma noktasında uyarırken, bir partinin grup başkanvekilinin de açıkçası bu konuda daha sorumluluk taşıması gerektiğini düşünüyoruz" dedi.

AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş'ın, 8 Mart'ta gerçekleştirdiği Almanya ziyaretinin ardından koronavirüs tedbirleri kapsamındaki '14 gün' kuralına uymadan dün TBMM Genel Kurulu'na katılmasına önce Twitter hesabından tepki gösterdi. Özboyacı, "Grup Başkanvekili Meral Danış, 8 Mart'ta Almanya'da programa katılıyor, 14 gün kuralına uymayarak TBMM'de herkesi riske atıyor. Üstelik bir de Covid-19 salgınına karşı kanun teklifi veriyor" şeklinde yazarak tepkisini dile getirdi.

'SORUMLU DAVRANMASINI İSTERDİK'

DHA'ya açıklama yapan Özboyacı, Meral Danış Beştaş'ın Almanya'da programı olduğunu kendi Twitter hesabından öğrendiklerini belirterek, "Meral Hanım HDP'nin grup başkanvekili. Biz bütün vatandaşlarımızı bu tedbirlere uyma noktasında uyarırken, bir partinin grup başkanvekilinin de açıkçası bu konuda daha sorumluluk taşıması gerektiğini düşünüyoruz. Biz bir manada da topluma bu mücadelemizi anlatmak durumundayız. Burada en ideal olan Meral Hanımın yurtdışından gelir gelmez kendini 14 gün kadar izlemesi gerekirdi. Bizim tepkimiz bunaydı. Kendisi Genel Kurul'da, 'Ben sağlık taramalarından geçtim, bir bulguya rastlanmadı' dedi. Ama bu hastalığın kuluçka süresi 14 gün. Bunu şimdi bilemeyiz. Bu virüs kendisine bir şey yapmasa da taşıyıcı olabilir. Başka insanlara bu virüsü taşıyabilir. Bu sebeple Sağlık Bakanlığımızın bütün vatandaşlara çağrıda bulunduğu tedbirler kapsamında; hele hele bir grup başkanvekili statüsünde daha çok sorumluluğu olan bir insanın, sorumlu davranmasını isterdik. Yoksa burada şahsi bir siyasi bir tepkimiz yok. Biz tekrar Meral Hanımın 14 gün boyunca istirahat etmesini doğru buluyoruz" ifadelerini kullandı.