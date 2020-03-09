Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı - Son Dakika

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı

6 saat önce

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, mart ayı ilk toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplandı.

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı, System.String[]

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, mart ayı ilk toplantısı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş başkanlığında toplandı.

Belediye Meclis Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, Başkent tiyatroları ve ASKİ ile EGO kurumlarının faaliyetlerine ilişkin soru önergeleri okutuldu.

Başkanlık yazılarının da oylanmasının ardından söz alan CHP Keçiören Belediye Meclis Üyesi Serdar Kendip, İYİ Parti Yenimahalle Belediye Meclis Üyesi Mustafa Eski ve AK Parti Pursaklar Belediye Meclis Üyesi Meral Bozoğlu, son dönemde şehit düşen askerlere Allah'tan rahmet diledi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

AK Parti Çamlıdere Belediye Başkanı Hazım Caner Can ise ilçede yürütülen projelerde görev alacak işçi alımlarının farklı ilçelerden yapıldığını belirterek bu durumu kabul edilemez olduğunu ifade etti.

Konuşmaların ardından meclis oturumuna devam edilmek üzere ara verildi.

Mansur Yavaş, AK Parti, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 09:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İYİ Parti'den istifa eden meclis üyeleri, AK Parti'ye geçiş yaptı
Eski AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Ekmen, Ali Babacan'ın yeni partisinin kurucular kurulunda yer aldı AK Parti'den istifa eden Mustafa Yeneroğlu da Babacan'ın partisine katıldı İrem Derici'den sosyal medyadaki takipçisine sert yanıt: Sonra küfür etti oluyor

Son Dakika Haberleri
03:36 Roma'da halk süpermarketlere akın etti
03:24 Tunus, Kovid-19 nedeniyle İtalya'yla vapur seferlerini durdurdu
03:02 GÜNDEM ÖZETİNE
02:52 Türkiye'nin Paris Büyükelçisi Musa, Fransız Bakan Montchalin ile görüştü
02:46 Cumhurbaşkanı Erdoğan yurda döndü

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2020 03:41:00. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi toplandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]