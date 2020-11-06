Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; 01.09. - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; 01.09.

06.11.2020 10:34
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; 01.09., System.String[]

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; 01.09.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; 01.09.2020 tarihinde yapılan operasyonun devamı niteliğinde, PKK/KCK silahlı terör örgütü içerisinde ve örgütün talimatıyla faaliyet yürüten MEZOPOTAMİA HACKERS grubu isimli örgüt grubuna mensup şüphelilerin 81 ilimizde 411 kamu kurum/kuruluşu ile 14.271 tüzel kişiliklere ait internet sitelerine yönelik yetkisiz erişimler gerçekleştirerek PKK silahlı terör örgütünün propagandasını yaptıkları, örgüt adına maddi taleplerde bulundukları tespit edilen 8 şüphelinin Ankara merkezli 7 ilde, 06.11.2020 tarihinde eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince devam edildiği bildirildi. - ANKARA

Cumhuriyet, Ankara, Terör, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımız Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; 01.09. - Son Dakika


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