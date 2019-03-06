Son Dakika Haberleri: Ankara'da Aqua Parkta Korkutan Yangın

Ankara'da Aqua Parkta Korkutan Yangın

1 saat önce

ANKARA'nın Keçiören ilçesindeki aqua parkta çıkan yangın panik yaratırken, parkta maddi hasar oluştu.

Ankara'da Aqua Parkta Korkutan Yangın, System.String[]
ANKARA'nın Keçiören ilçesindeki aqua parkta çıkan yangın panik yaratırken, parkta maddi hasar oluştu.

Yangın, akşam saatlerinde Kalaba Mahallesi Ihlamur Vadisi'nde bulunan aqua parkta bilinmeyen  nedenle çıktı. Yangın sonrası gökyüzünü kara duman kaplarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri de tüm tesisi saran yangına müdahale etti. Sağlık ekipleri ise olası yaralanma ihtimaline karşılık olay yerinde hazır bekledi. Yangın, itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü. Tesisin soyunma kabinlerinde hasar meydana geldi. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlattı.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 09:33 Kaynak: DHA

İtfaiye, Keçiören, Ankara, Güncel
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