Ankara'da inşaat kazısında temeli kayan apartmanda yıkım başladı (6) - Son Dakika

BAKAN SOYLU, YETKİLİLERDEN BİLGİ ALDI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara Valisi Vasip Şahin ve Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Açelya Apartmanı'ndaki kontrollü yıkım çalışmasını incelemek için alana geldi. Bakan Soylu, uzman ekiplerden çalışmaya ilişkin bilgi aldı. Soylu, daha sonra görevli polis ekiplerini selamladı. Polislere Allah'tan kolaylık dileyen Soylu, "Gününüz de kutlu olsun" dedi.

'DEVLET KİMSEYİ MAĞDUR ETMEZ'

Soylu, alandan ayrılırken, mahalle sakinlerini de selamladı. Soylu ile diyaloğa giren bir mahalleli, "Ne olacak efendim bu işler. İnşallah mağdur olmayız" dedi. Bakan Soylu, vatandaşa cevaben, "O bina yıkılacak. Devlet kimseyi mağdur etmez. Merak etmeyin" ifadelerini kullandı.Soylu, daha sonra Türk Kızılay ekipleri ile fotoğraf çekindi.

Haber. ANKARA,