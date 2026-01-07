Ankara'da Otopark Yangını

(ANKARA) - Ankara Valiliği, Türk Patent ve Marka Kurumu ile Ankara Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri'nin yanında bulunan Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait açık otoparkta çıkan yangına ilişkin, "Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülmüş olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangında bir kısım araç ve malzeme hasarı dışında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı bulunmamaktadır" açıklamasını yaptı.

Ankara Valiliği, Türk Patent ve Marka Kurumu ile Ankara Fikri ve Sınai Haklar Mahkemeleri'nin yanında bulunan alanda çıkan yangınla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Yenimahalle'de Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait açık otoparkta bir araçtan başlayan yangının itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldüğü, soğutma çalışmaları devam ettiği belirtilen açıklamada, "Yangında bir kısım araç ve malzeme hasarı dışında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı bulunmamaktadır. Yangının çıkış sebebi ve varsa sorumlularıyla ilgili teknik ve yasal araştırma/incelemeler sürdürülmektedir" denildi.