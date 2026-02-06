Ankara'da Tefecilik Operasyonu: 17 Tutuklama

ANKARA'da tefecilik ve POS cihazı tefeciliği yaptığı belirlenen kişilere yönelik operasyonda gözaltına alınan 51 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, yüksek faizle borç vererek tefecilik yaptıkları ve kredi kartlarından taksitle para çekip karşılığında yüksek faizle borç vererek POS tefeciliği yaptığı belirlenen 56 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından düzenlenen operasyonda, 51 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. 50 şüpheli ise mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 17'si tutuklanırken, 31 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi. 2 şüphelinin ise gözaltında bulunduğu bildirildi.

Öte yandan, firari 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalarının devam ettiği bildirildi.