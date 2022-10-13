AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan 'ın eşi Fatih Erdoğan 'ın şirketi Pasifik İnşaat'ın Ankara'da yaptığı 'Merkez Ankara' projesinin inşaatında, 15 Ağustos 2022 tarihinde fırtına nedeniyle kalıp devrilmişti. Devrilen kalıp, Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Taha Öztürk, ODTÜ Mimarlık öğrencisi Ege Kıratlı ve ODTÜ İnşaat Mühendisliği öğrencisi Emre Çetin'in üstüne düşmüştü. Öztürk hayatını kaybederken Kıratlı ve Çetin ağır yaralanmıştı. Üç stajyerin fırtınaya rağmen çalıştırıldığı ileri sürülmüştü.

Kaynak: ANKA

Ortadoğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara haber... İmo Ankara Şubesi: 'Merkez Ankara' Şantiyesindeki Kazada Yaralanan İnşaat Mühendisliği Öğrencisi Emre Çetin Yaşamını Yitirdi - Son Dakika

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