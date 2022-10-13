İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Ankara Şubesi, Pasifik İnşaat'ın Başkent'te yaptığı 'Merkez Ankara' projesinin inşaatında meydana gelen kazada yaralanan ve 58 gündür yaşam mücadelesi veren ODTÜ İnşaat Mühendisliği öğrencisi Emre Çetin'in yaşamını yitirdiğini açıkladı.
İMO Ankara Şubesi, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, Merkez Ankara projesinin inşaatında 15 Ağustos'ta meydana gelen kazada yaralanan Emre Çetin'in yaşamını yitirdiğini duyurdu. İMO Ankara Şubesi'nin paylaşımı şöyle:
"Başımız sağ olsun. 15 Ağustos'ta Merkez Ankara şantiyesindeki kazada yaralanan, 58 gündür yaşam mücadelesi veren inşaat mühendisliği öğrencisi Emre Çetin yaşamını yitirdi. Yakınlarına başsağlığı diliyor ve konunun takipçisi olacağımızı bildiriyoruz. Suçlular hesap versin."
NE OLMUŞTU
AKP Ankara Milletvekili Asuman Erdoğan'ın eşi Fatih Erdoğan'ın şirketi Pasifik İnşaat'ın Ankara'da yaptığı 'Merkez Ankara' projesinin inşaatında, 15 Ağustos 2022 tarihinde fırtına nedeniyle kalıp devrilmişti. Devrilen kalıp, Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Taha Öztürk, ODTÜ Mimarlık öğrencisi Ege Kıratlı ve ODTÜ İnşaat Mühendisliği öğrencisi Emre Çetin'in üstüne düşmüştü. Öztürk hayatını kaybederken Kıratlı ve Çetin ağır yaralanmıştı. Üç stajyerin fırtınaya rağmen çalıştırıldığı ileri sürülmüştü.
Son Dakika › Güncel › Ankara haber... İmo Ankara Şubesi: 'Merkez Ankara' Şantiyesindeki Kazada Yaralanan İnşaat Mühendisliği Öğrencisi Emre Çetin Yaşamını Yitirdi - Son Dakika