Ankara'nın 101. Başkent Yılı Kutlandı - Son Dakika
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Ankara'nın 101. Başkent Yılı Kutlandı

ATO Başkanı Gürsel Baran, Ankara'nın 101 yıldır Başkent olarak ülkenin gelişimine öncülük ettiğini belirtti.

12.10.2024 09:50
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(ANKARA) - Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türk milletinin, Milli Mücadelesi 'ne karargahlık yapmış Ankara'nın, Türkiye Cumhuriyeti'nin Başkenti olarak da ülkenin gelişmesinde, ilerlemesinde her zaman öncü rol üstlendiğini belirterek, "Ankara, milletimizin aydınlık geleceğine ışık tutmaya devam ediyor. 101 yıldır Başkent olma onurunu layıkıyla taşıyan Ankara'nın başkent oluşunu yürekten kutluyorum" dedi.

ATO Başkanı Gürsel Baran,Ankara'nın Başkent oluşunun 101. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Ankara'nın binlerce yıllık geçmişiyle, tarihi ve kültürel birikimiyle, Başkent olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin gelişimine, ilerlemesine, ekonomik kalkınmasına öncülük ettiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesine karargahlık yapmış Ankara, Türk milleti için o gün umutların filizlenip, direniş fitilinin ateşlendiği merkez oldu. Ankara'ya duyulan güvenin eseri, Başkent oluşuyla taçlandı. Başkent Ankara bugün, umudun, azmin, kararlılığın, direnişin sembolü olarak, ülkemizin bilimde, teknolojide, ekonomide hep daha ileriye gitmesinde, gelişip, kalkınmasında, öncü rol üstlenmeye devam ediyor. Organize sanayii bölgeleriyle, üniversiteleriyle, teknoloji geliştirme merkezleriyle, savunma sanayimiz başta olmak üzere, sanayiinin hemen her alanında uluslararası standartlarda katma değerli üretim gerçekleştiriyor. Mal ve hizmet ihracatında, inşaat müteahhitlik hizmetlerinde bayrağımızı dünyanın onlarca ülkesinde dalgalandırıyor. Ankara, her bir hücresiyle ülkemize yaraşır bir Başkent olarak varlığını devam ettiriyor. Ankara'nın ve Ankaralıların benim gönlümde bambaşka bir yeri vardır, diyen Cumhuriyetimizin banisi, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün güvenine layık bir Başkent olmayı sürdürmek için iş dünyası olarak biz de çalışmaya, ihracat ve istihdam sağlamaya, ülkemizin savaş meydanlarında kazandığı zaferleri, ticaretimize, üretimimize, ihracatımıza, istihdamımıza yansıtmaya gayret gösteriyoruz. Bu vesileyle 101 yıldır Başkent olma onurunu layıkıyla taşıyan Ankara'nın başkent oluşunu yürekten kutluyorum. Bu önemli günde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve rahmetle anıyorum."

Kaynak: ANKA

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