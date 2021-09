Ankara'nın en küçük arama kurtarma köpeği 'Leon' - ÖZEL - Son Dakika

Ankara'nın en küçük arama kurtarma köpeği 'Leon'

ANKARA Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın 4 arama kurtarma köpeğinden Jack Russell cinsi 6 yaşındaki 'Leon' küçük cüssesiyle enkazda diğer köpeklerin giremediği deliklere girip can kurtarıyor. 25 santim boyunda, 6 kilo ağırlığındaki Leon, eğitilerek her an göreve hazır tutuluyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı bünyesindeki 4 köpek, uzman eğitmenler tarafından eğitiliyor. Jack Russell cinsi Leon ile Belçika kurdu 2 yaşındaki 'Rüzgar' ve 'Çakıl' adlı köpekler doğal afetlerde canlı insan, Belçika kurdu kadavra köpeği 'Boomer' ise ceset arıyor. İtfaiye ekiplerinin en yakın çalışma arkadaşı olan köpekler, görev aldıkları olaylarda, özellikle de deprem sonrası yıkılan binaların enkazında hayat kurtarıyor.

25 SANTİM BOYUNDA, 6 KİLO AĞIRLIĞINDALeon, 6 kilo ağırlığı ve 25 santim boyuyla diğer köpeklerin enkazda giremediği küçük delik ve aralıklara giriyor. Sahibi tarafından 2 yaşında itfaiyeye teslim edilen, eğitilerek arama kurtarma köpeğine dönüştürülen 'Leon', 24 Ocak 2020'deki Elazığ depreminde de görev aldı. 'Leon', diğer köpeklerle belli aralıklarla eğitim ve tatbikatlara tabi tutularak her an göreve hazır tutuluyor.'KENDİSİ KÜÇÜK, YAPTIĞI İŞ BÜYÜK'Ankara İtfaiyesi arama kurtarma köpekleri ekip amiri Dinçer Gürbağ, 'Küçük Enişte' lakaplı Leon'un çok cesur yürekli, her şeye atlayan, gözü kara bir köpek olduğunu söyleyerek, "Herkes onu 'Küçük Enişte' olarak biliyor. Kendisi küçük ama yaptığı iş çok büyük. Çünkü bazı yerlerde girilemeyecek durumlar var, çok küçük noktalar var. Bizim 'Küçük Enişte' fare gibi oralarda gezip kazazedelerin yerlerini tespit etmemizde bize çok yardımcı oluyor. 'Leon' bizi mutlu edecek çok işler yaptı. Türkiye 'de 'Küçük Enişte'nin benzerinde bir arama kurtarma köpeği yok. Türkiye'de tek. Biz köpeklerde şekil aramıyoruz, yetenek arıyoruz. 'Küçük Enişte' bir ev köpeğiydi şimdi taşın, kayanın altında insan hayatı kurtarıyor" diye konuştu.'ENKAZ ALTINDA İNSAN KOKUSUNA ULAŞIYOR'

Gürbağ, Ankara İtfaiyesi olarak ciddi ekipmanlarının bulunduğunu söyleyerek, "Fakat bunların hepsinde bizim başarılı olabilmemiz için olay yerinin izole edilmesi lazım; ses, koku ve gürültü anlamında. O anlamda kazazedeye ulaşmamız çok güç oluyor. Dünyadaki tüm kurtarma ekipleri için bu geçerli. Ama köpeklerimizi öyle bir mentale sokuyoruz ki enkaz üzerinde ne olursa olsun bizim köpeğimiz aşağıdan gelen insan kokusuna ulaşıyor. Bu sayede ekipmanda harcadığımız vakti içeride kazazedenin kurtarılmasında harcıyoruz" dedi.