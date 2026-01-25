Ankara'nın İhracatı Yüzde 24,3 Arttı - Son Dakika
Ekonomi

Ankara'nın İhracatı Yüzde 24,3 Arttı

25.01.2026 10:45
Ankara'nın ihracatı, 2022'ye göre yüzde 24,3 artarak 17,5 milyar dolara ulaştı.

Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Seyit Ardıç, geçen yıl Ankara'nın ihracatının bir önceki yıla kıyasla yüzde 24,3 artarak 17,5 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Bu tablo, Ankara sanayisinin dönüşüm kapasitesinin ve teknoloji yoğun üretim yapısının ihracatta belirleyici hale geldiğini açık biçimde ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

ASO'dan yapılan açıklamaya göre, Oda, 2025 Yılı İhracat Değerlendirme Raporu'nu yayımladı.

Türkiye'nin 2025 yılı ihracat performansını bir önceki yılla karşılaştırmalı olarak ele alan raporda, sanayi odaklı büyüme modeli ile Ankara'nın yüksek teknolojili üretim kapasitesi öne çıktı.

Rapora ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ardıç, ihracatın yalnızca rakamlarla değil, üretim gücü, teknoloji seviyesi ve katma değer kapasitesiyle değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Ardıç, 2025 yılı ihracat verilerine göre, küresel belirsizliklere rağmen Türkiye'nin ve Ankara'nın ihracat performansını koruduğunu ve sanayi temelli büyüme modelini güçlendirdiğini belirterek, "Önümüzdeki dönemde teknoloji, verimlilik ve ölçek ekonomileri yoluyla yüksek ve orta-yüksek teknolojili ürünler ihracatının artması, hedef politika önceliği olarak değerlendirilmektedir." ifadesini kullandı.

"Stratejik bir çarpan etkisi oluşturacak"

Geçen yıl Ankara'nın ihracatının bir önceki yıla kıyasla yüzde 24,3 artarak 17,5 milyar dolara ulaştığına ve Ankara'nın en çok ihracat yapan ilk 10 il arasında en yüksek artışı gerçekleştiren şehir olduğuna dikkati çeken Ardıç, şunları kaydetti:

"Bu tablo, Ankara sanayisinin dönüşüm kapasitesinin ve teknoloji yoğun üretim yapısının ihracatta belirleyici hale geldiğini açık biçimde ortaya koyuyor. Ankara bugün, savunma, havacılık, makine, elektrik-elektronik ve ileri teknoloji odaklı sanayi altyapısıyla, ihracatta yüksek katma değer üreten şehirler arasında güçlü biçimde ayrışıyor. Özellikle ülkemizde lider olduğumuz savunma sanayisi ile geliştirilen ileri mühendislik, yazılım ve üretim kabiliyetlerinin diğer sektörlere de yayılması, yalnızca Ankara'nın değil, ülkemizin yüksek teknolojili ihracat kapasitesini büyütecek stratejik bir çarpan etkisi oluşturacaktır."

Ardıç, ASO'nun vizyonunun, başkentin yüksek teknolojili, katma değerli üretimin ve ihracatın merkezi olan konumunu güçlendirmek olduğuna işaret ederek, kurulum çalışmalarını sürdürdükleri ASO Teknoloji Üssü ile teknoloji tabanlı girişimciliği ve üretimi aynı ekosistemde buluşturarak, Ankara'nın yüksek teknoloji odaklı ihracatını kalıcı biçimde güçlendirmeyi hedeflediklerini bildirdi.

Zorlu küresel koşullara rağmen üretimden, yatırımdan ve ihracattan vazgeçmeyen Ankaralı sanayicileri kutlayan Ardıç, sanayicilerin yanında olmaya ve Ankara'yı sanayi ve teknolojinin başkenti olarak daha ileriye taşımaya kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Rapor hakkında

Rapor, Türkiye'nin 2025 yılı ihracat performansının, küresel belirsizlikler, jeopolitik riskler ve yüksek maliyet ortamına rağmen sanayi odaklı büyüme modelinin dayanıklılığını ortaya koydu.

Türkiye'nin mal ihracatı 2025 yılında 273,4 milyar dolara ulaşırken sanayi sektörünün ihracat içindeki payı belirleyici olmaya devam etti. Orta-yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerin ihracat payındaki artış, Türkiye'nin ihracatta nicelikten niteliğe geçiş sürecini sürdürdüğünü gösterdi.

Raporda yer alan değerlendirmelerde, ihracatta sürdürülebilir büyümenin, birim fiyat, ürün niteliği ve pazar derinliği üzerinden sağlanabileceği vurgulandı.

Avrupa Birliği (AB) başta olmak üzere, ana pazarlarda Türkiye'nin yakın coğrafyadan tedarik avantajı, güçlü sanayi altyapısı ve lojistik kabiliyetleri öne çıkarken ihracata yönelik finansman mekanizmalarının etkinliği, pazar çeşitlendirme stratejileri ve yüksek teknolojili üretimi destekleyen politikaların ihracatın kalıcı biçimde güçlenmesinde kritik rol oynayacağı ifade edildi.

Kaynak: AA

Ankara Sanayi Odası, Seyit Ardıç, Teknoloji, İhracat, Ekonomi, Ankara

Son Dakika Ekonomi Ankara'nın İhracatı Yüzde 24,3 Arttı - Son Dakika

