Annesi ölen tayı biberonla besliyor

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde, annesi doğum sırasında ölen tay, sahibi tarafından biberonla besleniyor.

Osmanlı döneminden bu yana safkan Arap atı yetiştirme merkezlerinden Suruç'ta yaşayan 57 yaşındaki Mehmet Durmuş, yaklaşık 5 ay önce annesi ölen tayına özenle bakıyor.

Tayın tüm ihtiyaçlarını karşılayan Durmuş, tayın sütünü elleriyle hazırlayıp biberonla içiriyor.

Durmuş, beslenmesini titizlikle takip ettiği tayı sütün dışında üzüm, kavun, karpuz, havuç, arpa ve yoncayla besliyor.

Mehmet Durmuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tayın bakımıyla yakından ilgilendiğini söyledi.

Durmuş, geleceğin yıldız adayını yetiştirdiğini dile getirerek, "Üç yıldır at yetiştiriciliği yapıyorum. Atımı doğum için Şanlıurfa'ya haraya götürdüm. Atım doğum felci geçirdi. Yapılan müdahalelere rağmen atım öldü. Oradakilere bir at getireyim, tayım sizin yanınızda büyüsün dedim. Götüreceğim at, tecili olmadığı için kabul etmediler. Ondan sonra tayı eve getirdim." diye konuştu.

Biberonla tayı beslemenin zor olduğuna dikkati çeken Durmuş, "Biberonla süt vermek çok zor oluyor. Kolay değil. Daha küçükken yem yemediği zaman gece yarıları kalkıp yine sütünü veriyorduk. Bebeğe bakmak ondan daha kolay. Bebek acıktığında ağlar acıktığını anlarız ama bu öyle değil. Mecburen her saat sütü veriyorduk." ifadelerini kullandı.

Durmuş, taya evlattan daha fazla şefkat gösterdiklerini belirterek, "Süt haricinde arpa, üzüm, kavun, karpuz, havuç, salatalık, domates, yonca veriyorum. Masrafı çok oluyor ama at aşkı her şeyin önüne geçiyor." dedi.

Durmuş, tek hedefinin tayı büyüterek babası "Sakarbaşı" gibi şampiyon yapmak olduğunu söyledi.