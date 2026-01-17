ANSİAD 36. Yıl Dönümünü Kutladı - Son Dakika
ANSİAD 36. Yıl Dönümünü Kutladı

17.01.2026 22:31
ANSİAD, 36. kuruluş yılını ve başarı ödüllerini kutladı. Vali Şahin ve dernek üyeleri katıldı.

Antalya Sanayici ve İş İnsanları Derneği (ANSİAD) 36. Kuruluş Yıl Dönümü ve Yılın Başarı Ödülleri Töreni düzenlendi.

Antalya'da bir otelde düzenlenen törene Vali Hulusi Şahin, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı İdris Taş ile ANSİAD üyeleri ve davetliler katıldı.

Törende konuşan ANSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Özbek, 2026 yılının Türkiye'ye, Antalya'ya sağlık, huzur ve sürdürülebilir bir ekonomik istikrar getirmesini temenni etti.

ANSİAD'ın 36 yıl önce Antalya'nın kalkınmasına katkı sağlamak için kurulduğunu ifade eden Özbek, derneğin bugünlere gelmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Özbek, dünyanın hızlı ve derin bir dönüşümden geçtiğini kaydederek, teknolojik sıçramaların, iklim krizinin, küresel ticaretteki kırılmaların ve belirsizliklerin iş yapma biçimlerini yeniden tanımladığını vurguladı.

Artık sivil toplumun yalnızca izleyen değil, yol gösteren bir yapı olmak zorunda olduğunu söyleyen Özbek, şöyle konuştu:

"2025 yılı boyunca girişimcilik ve yeni iş modelleri, dijital dönüşüm ve yapay zekanın iş dünyasına etkileri, iklim krizi, sürdürülebilirlik, Antalya'nın yapısal sorunları ve yerel yönetimlerle işbirliği, kültür, sanat ve toplumsal farkındalık başlıklarını merkeze alan yoğun ve nitelikli bir çalışma dönemi geçirdik. Üniversitelerle işbirliğimizi geliştirdik. ANSİAD'ın vizyonu yalnızca yerel bir perspektif ile sınırlı değildir. Bu bakış açısıyla Antalya'nın ekonomik ve kurumsal kapasitesini uluslararası alanda daha görünür kılmayı öncelikli bir hedef olarak görüyoruz."

Özbek, ödül alanları da tebrik etti.

AA muhabirine Yılın Medya Ödülü

Konuşmaların ardından başarı ödülüne layık görülenlere ödülleri verildi.

AA muhabiri Süleyman Elçin, "Kuraklığa Yağmur Suyu Hasadı Çözümü" başlıklı haberiyle ANSİAD 2025 Yılı Medya Ödülü'ne layık görüldü.

"Avrupa'nın Yılbaşı Çelenkleri Zeytinköy'den" başlıklı televizyon haberiyle Kanal V Haber'den muhabir Sevgi Gümüş'e de Jüri Özel Ödülü verildi.

Yılın İş İnsanı Ödülü Nihat Oktay'a, Ercan Evren Yılın Sanat Ödülü ise Haydar Barut'a verildi.

Kaynak: AA

Sivil Toplum, Ekonomi, Güncel, Çevre, Medya, Son Dakika

