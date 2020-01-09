Antalya annesinin erkek arkadaşına bırakıp, gittiği bulut bebeğin şüpheli ölümü - Son Dakika
Son Dakika Güncel Antalya annesinin erkek arkadaşına bırakıp, gittiği bulut bebeğin şüpheli ölümü - Son Dakika

Antalya annesinin erkek arkadaşına bırakıp, gittiği bulut bebeğin şüpheli ölümü

6 saat önce

Annesinin erkek arkadaşına bırakıp, gittiği Bulut bebeğin şüpheli ölümüANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, annesi Buse A.'nın (25), erkek arkadaşına bırakıp ortadan kaybolduğu, henüz kimliği çıkarılmayan 7 aylık Bulut bebek yaşamını yitirdi.

Annesinin erkek arkadaşına bırakıp, gittiği Bulut bebeğin şüpheli ölümü

ANTALYA'nın Manavgat ilçesinde, annesi Buse A.'nın (25), erkek arkadaşına bırakıp ortadan kaybolduğu, henüz kimliği çıkarılmayan 7 aylık Bulut bebek yaşamını yitirdi. Şüpheli bulunan ölümle ilgili jandarma, inceleme başlattı.

Manavgat'ın Sarılar Mahallesi'nde oturan, 2 çocuk annesi Buse A., 4 gün önce, henüz nüfus kaydı yapılmayan Bulut bebeği, iddiaya göre, birlikte yaşadığı erkek arkadaşı B.Y.'ye bırakarak, ortadan kayboldu. Çarşamba saat 02.00 sıralarında minik bebeği kontrol eden B.Y., ağzından köpük geldiğini görünce 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Eve gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede, Bulut bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemenin ardından Manavgat Devlet Hastanesi morguna götürülen Bulut bebeğin cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

B.Y., ilk ifadesinde, Buse A.'nin, Bulut bebeği kendisine emanet ederek, evden ayrıldığını ve nereye gittiğini bilmediğini öne sürdü. Buse A.'nın, 3 yaşındaki diğer oğluna ise komşularının baktığı, minik Bulut'un öldüğünün sosyal medyada paylaşılması üzerine cezaevinde bulunan Buse A.'nın eski eşi S.G.'nin babası ve arkadaşlarının gelerek, çocuğu aldığı belirtildi.

Öte yandan Buse A.'nın, savcılıkta 'uyuşturucu bulundurmak ve kullanmak' suçundan çok sayıda kaydı olduğu öğrenildi.

'VEBALİ BANA DÜŞTÜ, DERDİ SİZE DÜŞMESİN' PAYLAŞIMI

Bulut bebeği bırakarak, ortadan kaybolan Buse A.'nın, 30 Aralık'ta sosyal paylaşım sitesinde, otomobilin yanında elinde tabancalı fotoğrafını, 'Bedeli ödenmiş bir hayatım var benim. Vebali bana düştü, derdi size düşmesin' notuyla paylaştığı görüldü.

Antalya annesinin erkek arkadaşına bırakıp, gittiği bulut bebeğin şüpheli ölümü

Jandarma, Manavgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 12:28 Kaynak: DHA
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