Manavgat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla motosiklet korteji düzenlendi.

Manavgat Belediyesi tarafından, Cumhuriyet'in kuruluşunun 97. yılında ilçede motosiklet kortejli kutlama düzenlendi. Antalya, çevre ilçeler ve Manavgat'tan yaklaşık 500 motosikletlinin Türk bayraklarıyla katıldığı korteje, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen de kızı İrem Sözen ile iştirak etti.

Türk bayrakları ve marşlar eşliğinde caddelerde ilerleyen motosikletliler, görsel şölen oluşturdu.

Atatürk Kültür Merkezi önünden yola çıkan motosikletliler, ilçe merkezinde tur attı. Korteje, vatandaşlar balkonlardan ve cadde kenarlarından alkışlarla destek verdi.

Side'ye özgü Sidem'way adı verilen açık traktörler ve Cumhuriyet Bandosu da korteje eşlik etti.

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, korteje katılanlara ve destek verenlere teşekkür etti.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, belediye merkezi sisteminden 10. Yıl Marşı çalınırken Atatürk Kültür Merkezi üzerinde havai fişek gösterisi gerçekleştirildi.