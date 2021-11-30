Bazı tatilciler dalgalara rağmen denize girdi - Son Dakika

Fırtınanın etkili olduğu Antalya'da bazı tatilciler, denize girerek dalgalarla mücadele etti.

Kent genelinde yaklaşık üç gündür etkili olan sağanak, gece saatlerinde yerini fırtınaya bıraktı. Fırtına nedeniyle bazı yerlerde çatılar uçtu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Uyarı Merkezinin dün yaptığı tam fırtına uyarısının ardından Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi, teyakkuza geçti. Tüm birimlerde hazır bekleyen ekipler, yapılan ihbarları değerlendiriyor.

Denizlerde de etkili olan fırtına nedeniyle Kaleiçi Yat Limanı ve Konyaaltı sahilinde dalganın boyu metrelerce yüksekliğe ulaştı. Sahilde yürüyüş yapan, bisiklet süren vatandaşların, rüzgarda zorlandıkları gözlendi.

Bazı tatilciler, Konyaaltı Sahili'nden denize girerek, dalgalarla mücadele etti, vatandaşlar da kıyıdan dalgalarla fotoğraf çektirdi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, AA muhabirinin sorusu üzerine, fırtınanın akşam geç saatlerde etkisini kaybetmesini beklediklerini söyledi.

Antalya'nın Kemer ilçesindeki Sığlık Feneri istasyonunda rüzgarın saatteki hızının 79,9 kilometre kaydedildiğini anlatan Gültekin, "Bölgemiz kuzeyden gelen bir sistemin etkisine girecek. Yarından itibaren sıcaklık iç kesimlerde 8-10, sahil kesimde 6-7 derece düşecek. Cuma akşamı tekrar sağanaklar başlayacak." diye konuştu.

Gültekin, fırtınanın saatteki hızının Muğla'nın Fethiye ilçesi İblis Burnu istasyonunda 100,8, Isparta Eğirdir ve Şarkikaraağaç'ta 108,4 kilometre ölçüldüğünü sözlerine ekledi.