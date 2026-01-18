Antalya\'da Bisikletli Gence Saldırı

Antalya'da bisikletli bir gencin önünü kesip hakaret eden şüpheli, görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından yakalanıp gözaltına alındı.

Muratpaşa ilçesi Kaleiçi bölgesinde bisiklet süren bir gencin maskeli bir kişi tarafından tehdit edilip hakarete uğradığına ilişkin görüntülerini paylaşmasının ardından çalışma başlatıldı. Muratpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan incelemede olayın 14 Ocak akşamı Kaleiçi bölgesi Hıdırlık Sokak-Hesapçı Sokak kesişiminde, yaşı küçük Y.T.K. isimli kişiyle K.A. isimli şahıs tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi. Şüpheli K.A., ikametinde yakalanarak gözaltına alınırken soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - ANTALYA