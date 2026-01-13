Antalya'da Denizde Boğulma Tehlikesi - Son Dakika
Antalya'da Denizde Boğulma Tehlikesi

13.01.2026 11:55
Fırtınalı havada denize giren iki genç kız, vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Sağlık durumları iyi.

Antalya'da fırtınalı havada denize giren 15 yaşlarındaki iki kız çocuğu, dalgaların arasında zor anlar yaşadı. Kıyıya dönmekte zorlanan ve boğulma tehlikesi geçiren çocuklarının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Muratpaşa ilçesi Meltem Mahallesi Konyaaltı Sahili'nde dün yaşanan olayda isimleri öğrenilemeyen 15 yaşlarında 2 genç kız şiddetli rüzgar ve dalgalı denizde akıntının etkisiyle sürüklenmeye başladığını gören vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Kızların yardım çığlıklarını duyan sahildeki vatandaşlar tereddüt etmeden kendilerini denize atarak boğulma tehlikesi geçiren kızların yardımına koştu. Can simidi atılan kızlar, çevredeki gençler tarafından dalgaların arasından kurtarılarak sahile çıkartıldı. Havanın soğuk olması nedeniyle bir hayli üşüdükleri görülen 2 genç kız için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istendi. İhbar ile olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan ilk kontrollerinin ardından sağlık durumları iyi olduğu öğrenilen genç kızlar kontrol amacıyla hastaneye götürüldü. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, Antalya

11:49
