Antalya'da eşini bıçakla yaralayan sanık hakim karşısında

Antalya eşini bıçakla ağır yaralayan sanığın yargılanmasına başlandı.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Nizamettin Seyidoğlu, müşteki Ayşe Seyidoğlu ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen sanık Seyidoğlu, güvendiği için babasından kalan üç daireyi üzerine yaptığı eşinin eğitim hayatında ilerlemesi için katkıda bulunduğunu söyledi.

Eşinin isteği üzerine Rize'ye taşındıktan sonra ailesine söz geçiremez duruma geldiğini öne süren Seyidoğlu, yaşanan tartışmadan dolayı eşinin kendisi hakkında uzaklaştırma kararı aldığını dile getirdi.

Ayşe Seyidoğlu'nun Antalya'ya tayin olduktan sonra kendisinin eve alınmadığını, günlerce parklarda, sokaklarda yattığını belirten Seyidoğlu, "Olay günü eşim bana hakaret edince dayanamadım, bıçağın ucuyla öldürme amacım olmaksızın vurmaya başladım. Ben eşimin yalanlarına katlanamıyorum ama onu hala seviyorum." diye konuştu.

Müşteki Ayşe Seyidoğlu ise öğretmenlik maaşıyla evin geçimini sağladığını, zor koşullarda ailesinin yaşamını sürdürdüğünü bildirdi.

Eşinin kendisine sürekli şiddet uyguladığını, maaşına el koyduğunu iddia eden Seyidoğlu, "Olay günü çöp döküp işime gidecektim. Sanık arkamdan yaklaşıp bıçaklamaya başladı. Öleceğimi düşündüğümü için Kelime-i Şahadet getirdim, sonrasını hatırlamıyorum, tedavi sonrası hayata döndüm. Amacı öldürmekti, sanıktan şikayetçiyim." dedi.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Bazı sivil toplum kuruluşları da Ayşe Seyidoğlu'na destek olmak için Antalya Adliyesinde bir araya geldi.

Kepez ilçesinde Ayşe Seyidoğlu, 13 Eylül'de eşi Nizamettin Seyidoğlu tarafından 21 yerinden bıçaklanarak yaralanmış, yakalanan Seyidoğlu tutuklanmıştı.