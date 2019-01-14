Antalya'da Fetö/pdy Operasyonu
1 saat önce
Diyarbakır Ağır Ceza Mahkemesince "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Naim Uygun, Antalya'nın Manavgat ilçesinde yakalandı.
Diyarbakır
Ağır Ceza Mahkemesince "Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) terör örgütüne üye olmak" suçundan hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan Naim Uygun, Antalya
'nın Manavgat
ilçesinde yakalandı.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan Naim Uygun'un Manavgat ilçesinde saklandığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Uygun, Sağırin Mahallesi'ndeki bir eve düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan zanlı Uygun tutuklandı. Alanya
Cezaevi'ne gönderilen Naim Uygun'un öğretmen olduğu ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından mesleğinden ihraç edildiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 05:07 Kaynak: AA
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