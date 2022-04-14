Antalya'da fuhuş operasyonunda 7 mağdur kadın kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da fuhuş operasyonunda 7 mağdur kadın kurtarıldı

14.04.2022 00:58
Antalya'da fuhuş operasyonunda 7 mağdur kadın kurtarıldı

Antalya'da kumar ve fuhuş ile mücadele kapsamında operasyon yapılan hamam, sauna ve masaj salonu olarak faaliyet gösteren 2 iş yerinde fuhuş yapıldığı tespit edilerek 7 mağdur kadın kurtarıldı.

Antalya'da kumar ve fuhuş ile mücadele kapsamında operasyon yapılan hamam, sauna ve masaj salonu olarak faaliyet gösteren 2 iş yerinde fuhuş yapıldığı tespit edilerek 7 mağdur kadın kurtarıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından kumar ve fuhuş suçu ile mücadele kapsamında, Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde bulunan 5 adrese operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında hamam, sauna ve masaj salonu olarak faaliyet gösteren 2 iş yerinde fuhuş yapıldığı tespit edilerek 7 mağdur kadın kurtarıldı. 3 şahıs hakkında "Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama" suçundan adli işlem yapılıp, kahvehane olarak faaliyet gösteren 2 iş yerinde kumar oynatıldığı tespit edilerek; bin 70 TL paraya, 3 deste oyun kağıdına ve 47 adet para yerine kullanılan poker puluna el konuldu. Ayrıca kumar oynadıkları tespit edilen 8 şahsa 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 34. Maddesine muhalefet suçundan 14 bin 552 TL idari para cezası uygulanarak 2 şahsa "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

Öte yandan ofis olarak kullanılan 1 adreste; kağıt peçeteye sarılı vaziyette bulunan esrar maddesi, bir adet uyuşturucu kullanmak amaçlı hazırlanmış pipet, yastık kılıfı içine saklanmış iki ayrı poşet içinde 165 gram metanfetamin tabir edilen madde, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör, 17 adet 7,65 minimetre fişek, 1 adet pompalı tabir edilen tüfek ile bu tüfeğe 1 adet şarjör, 23 adet fişek ve 3 adet özel yapım bıçak temin edilip suç adresinde çeşitli suçlardan kayıtları bulunan 6 şahıs yakalandı. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Eşini kanserden kaybetti, marangoz atölyesinde hayat buldu Eşini kanserden kaybetti, marangoz atölyesinde hayat buldu Jet lastik canavarı güvenlik kamerasında Jet lastik canavarı güvenlik kamerasında

Antalya, Masaj, Hamam, Kumar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da fuhuş operasyonunda 7 mağdur kadın kurtarıldı - Son Dakika


Son Dakika
00:57 Yunan profesörden tarihi itiraf: Türkiye artık büyük güç, biz kaybedeceğiz
00:55 Nijerya'da silahlı saldırıda 154 kişi öldü!
00:38 Liverpool ve Manchester City yarı final biletini aldı!
00:30 Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı, yeşil çimlerde karşı karşıya geldiği futbolcularına acımadı
00:20 Gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında! Değişikliğe gidilecek mi?
00:18 Eski AK Partili İdris Naim Şahin parti kuruyor!
23:55 Kendilerine saldıran köpek yüzünden birden türkü söylemeye başlayan gençler büyük ilgi gördü
23:37 Rus kadının kocasına akılalmaz sözleri gündem oldu: Oraya git ve Ukraynalı kadınlara tecavüz et ama bana hiçbir şey söyleme
23:23 Final maçında hata iddiası! Galatasaray hukuki girişimlerde bulunulacağını duyurdu
23:07 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum açıkladı: Cumhurbaşkanımız TOKİ ile ilgili müjdeyi Haziran'da bizzat verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 01:28:03. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da fuhuş operasyonunda 7 mağdur kadın kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement