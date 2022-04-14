Antalya'da fuhuş operasyonunda 7 mağdur kadın kurtarıldı - Son Dakika

Antalya'da kumar ve fuhuş ile mücadele kapsamında operasyon yapılan hamam, sauna ve masaj salonu olarak faaliyet gösteren 2 iş yerinde fuhuş yapıldığı tespit edilerek 7 mağdur kadın kurtarıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından kumar ve fuhuş suçu ile mücadele kapsamında, Kepez ve Muratpaşa ilçelerinde bulunan 5 adrese operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında hamam, sauna ve masaj salonu olarak faaliyet gösteren 2 iş yerinde fuhuş yapıldığı tespit edilerek 7 mağdur kadın kurtarıldı. 3 şahıs hakkında "Fuhşa Teşvik, Aracılık veya Zorlama" suçundan adli işlem yapılıp, kahvehane olarak faaliyet gösteren 2 iş yerinde kumar oynatıldığı tespit edilerek; bin 70 TL paraya, 3 deste oyun kağıdına ve 47 adet para yerine kullanılan poker puluna el konuldu. Ayrıca kumar oynadıkları tespit edilen 8 şahsa 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu 34. Maddesine muhalefet suçundan 14 bin 552 TL idari para cezası uygulanarak 2 şahsa "Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama" suçundan adli işlem yapıldı.

Öte yandan ofis olarak kullanılan 1 adreste; kağıt peçeteye sarılı vaziyette bulunan esrar maddesi, bir adet uyuşturucu kullanmak amaçlı hazırlanmış pipet, yastık kılıfı içine saklanmış iki ayrı poşet içinde 165 gram metanfetamin tabir edilen madde, 1 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancaya ait 1 adet şarjör, 17 adet 7,65 minimetre fişek, 1 adet pompalı tabir edilen tüfek ile bu tüfeğe 1 adet şarjör, 23 adet fişek ve 3 adet özel yapım bıçak temin edilip suç adresinde çeşitli suçlardan kayıtları bulunan 6 şahıs yakalandı. - ANTALYA