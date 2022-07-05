Antalya'da "Gelecek Tarımda, Tarımın Geleceği Gençlerde" protokolü - Son Dakika
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Antalya'da "Gelecek Tarımda, Tarımın Geleceği Gençlerde" protokolü

05.07.2022 16:26
Antalya'da "Gelecek Tarımda, Tarımın Geleceği Gençlerde" protokolü

Antalya'da gençlerin tarımda etkin ve verimli şekilde yer alması için "Gelecek Tarımda, Tarımın Geleceği Gençlerde" protokolü gerçekleştirildi.

Antalya'da gençlerin tarımda etkin ve verimli şekilde yer alması için "Gelecek Tarımda, Tarımın Geleceği Gençlerde" protokolü gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen toplantıya, İl Milli Eğitim Müdürü Emre Çalışkan ile İl Tarım ve Orman Müdürü Gökhan Karaca katıldı.

Çalışkan, toplantıda, hızla değişen teknolojik gelişmeler ışığında mesleki ve teknik eğitim kalitesinin artırılması adına Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ile aynı çatı altında eğitimi verilen 47 meslek alanına ait 105 dalda ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünü yetiştirmek için çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Sürdürülebilir kalkınmaya katkı sunmak amacıyla ilgili sektör temsilcileri, bakanlıklar, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları ile iş birliği protokoller yapıldığını belirten Çalışkan, şunları dile getirdi:

"Her sektörde olduğu gibi tarım sektöründe de eğitimde iş birliği ile yola devam etmek hayati önem taşımaktadır. Giderek tükenen doğal kaynakların tarım faaliyetleri sırasında etkin, sürdürülebilir ve çevre dostu uygulamalar temelinde kullanılması, teknoloji ile geleneksel tarımın entegrasyonunun sağlanması, gıda güvenliği ve güvenilirliği olgusunun hayata girmiş olması gibi pek çok etkenin tarım ve eğitim dünyasının iş birliğine ihtiyaç duymuştur."

Bu doğrultuda, Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı güçlerini birleştirdiğini ifade eden Çalışkan, 2021-2022 eğitim-öğretim yılında Tarım, Hayvan Yetiştiriciliği ve Sağlığı ile Laboratuvar Hizmetleri alanlarında Milli Eğitim Bakanlığı uhdesinde 123 okul, 9 bin 309 öğrenci ve 264 öğretmeni kapsamına alan protokolün imzalandığını aktardı.

Antalya'da da bu protokol kapsamında 3 okulda tarım eğitimi verileceğini belirten Çalışkan, öğrencilerin buraları tercih etmeleri durumunda burs ve yer imkanı sağlanacağını, LGS tercih döneminde ise öğrencilerin buraları tercih etlerini istediklerini vurguladı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Gökhan Karaca ise meslek lisesi mezunu olduğunu ve bu liselerin öneminin vurguladı.

Salgınla birlikte tarımın bütün dünyada büyük bir önem kazanmaya başladığını belirten Karaca, "Son yıllarda pandemi, yaşanan savaşlarla birlikte gıda krizi yaşanıyor ve gıda fiyatları arttı. Bu iş birliği protokolüyle tarımın geleceği son derece önemli. Tarımsal eğitimi lise düzeyine çekmemiz gerekiyor. Tercih dönemlerinde biz istiyoruz ki tarım yapanların çocukları ve tarıma ilgi duyanların bu meslek liselerini tercih etmelerini istiyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, Emre Çalışkan, Antalya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da 'Gelecek Tarımda, Tarımın Geleceği Gençlerde' protokolü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Antalya'da "Gelecek Tarımda, Tarımın Geleceği Gençlerde" protokolü - Son Dakika
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