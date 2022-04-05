Antalya'da hakkında kayıp ihbarı yapılan kişiyi bulana ailesi para ödülü verecek - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da hakkında kayıp ihbarı yapılan kişiyi bulana ailesi para ödülü verecek

05.04.2022 18:48
Antalya'da hakkında kayıp ihbarı yapılan kişiyi bulana ailesi para ödülü verecek

Antalya'da 3 Ocak'ta kaybolduğu bildirilen 30 yaşındaki Ruhat Balkı'nın annesi oğlundan gelecek haberi bekliyor.

Antalya'da 3 Ocak'ta kaybolduğu bildirilen 30 yaşındaki Ruhat Balkı'nın annesi oğlundan gelecek haberi bekliyor.

Anne Ruken Gökcen, AA muhabirine, Muratpaşa ilçesindeki Fatih Polis Merkezine gidererek, 3 Ocak'ta evden ayrılan oğlundan haber alamadıkları gerekçesiyle kayıp müracaatı yaptığını hatırlattı.

Oğlunun hayatından endişe etmeye başladığını dile getiren Gökcen, "Bu sessizlik beni çok korkutuyor. Oğlum mantıklı bir insan, kimseye zarar vermezdi. Ailemin psikolojisi bozuldu, hepimiz çok merak ediyoruz. O sevdiklerini üzecek bir insan değil." ifadelerini kullandı.

Gökcen, oğlunun kimse ile sorununun olmadığını, kaybolduğunu bildirdikleri gün de kendisi ile telefonla görüştüklerini, sesinin iyi geldiğini aktardı.

"Yaşadığını bileyim o bana yeter"

Göz yaşı dökerek oğlunun bulunmasını isteyen anne Gökcen, oğlu Ruhat Balkı'nın içine kapanık bir yapısı olduğunu ve çok şey paylaşmadığını aktardı.

"Bulana 50 bin lira vereceğiz"

İş yerinden öğle yemeği için çıkan oğlundan bir daha haber alamadıklarını anlatan Gökcen, duygularını şöyle dile getirdi:

"En son Konyaaltı sahilinde görülmüş. Ondan sonra hiçbir şekilde haber alamadık. Görenlerin bize ulaşmasını istiyoruz. Oğlumu bulana 50 bin lira vereceğiz, artık iyi bir haber almak istiyorum. Bilerek ortadan kayboldu ise sadece beni aramasını ve hayatta olduğunu söylemesini istiyorum, yaşadığını bileyim o bana yeter. Hayatımda oğlumdan başka kimse yok, herkesin bu konuda bana yardımcı olmasını istiyorum. Oğlum beni diri diri gömdü, çok özledim. Görenlerin, duyanların bana ulaşmasını istiyorum."

Olay

Fatih Polis Merkezine başvuran Ruken Gökcen, Akdeniz Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinden 3 Ocak'ta öğle yemeği için ayrılan oğlu Rohat Balkı'dan haber alamadıklarını bildirmişti. Bunun üzerine arama çalışması başlatılmış, Balkı'nın kaybolmadan önce iş yerinden çıktığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.

Anne Gökcen, AA muhabirine, oğlunun cep telefonunun güvenlik güçlerince Konyaaltı sahilinde bulunduğunu söylemişti.

YORUMLAR
500
Ivanka Trump, Kongre baskınını soruşturan komitede ifade verecek Ivanka Trump, Kongre baskınını soruşturan komitede ifade verecek Kepez'de Kübra Mümün Soydal Ortaokulu'nun temeli atıldı Kepez'de Kübra Mümün Soydal Ortaokulu'nun temeli atıldı

Antalya, Fatih, Balkı, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da hakkında kayıp ihbarı yapılan kişiyi bulana ailesi para ödülü verecek - Son Dakika


Son Dakika
18:38 İşçileri taşıyan midibüs ile tır çarpıştı! 2'si ağır 25 kişi yaralandı!
18:08 İstanbul'da konutta kullanılan suyun birim fiyatı 8,33 liraya yükseltildi!
18:07 Pendik'te 3 aylık bebeğini boş arazide terk eden anne tutuklandı
17:55 Vladimir Zelenski: Türkiye, Mariupol'daki yaralıları ve ölüleri gemilerle nakletmeye hazır
17:46 Chelsea'nin eski sahibi Roman Abramovich, Göztepe'yi satın aldı mı? Resmi açıklama cuma günü bekleniyor
17:37 Hakan Çalhanoğlu, İsmail Kartal'ı görünce hayli şaşırmış!
17:32 Kan donduran anma töreni! Ölü rapçiyi sahneye sabitleyip dans ettiler
17:30 Koronavirüs aşısını bulan Uğur Şahin'in kazancı dudak uçuklattı
17:21 Öğretmenlerin tanışıp evlenmelerini sağlamak amacıyla kurulan hesap tepki çekti! Sendika sert bir dille eleştirdi
17:17 Rıdvan Dilmen, 10 Nisan'da oynanacak dev derbide favori gördüğü takımı açıkladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.04.2022 18:55:40. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da hakkında kayıp ihbarı yapılan kişiyi bulana ailesi para ödülü verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement