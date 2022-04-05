Antalya'da hakkında kayıp ihbarı yapılan kişiyi bulana ailesi para ödülü verecek - Son Dakika

Antalya'da 3 Ocak'ta kaybolduğu bildirilen 30 yaşındaki Ruhat Balkı'nın annesi oğlundan gelecek haberi bekliyor.

Anne Ruken Gökcen, AA muhabirine, Muratpaşa ilçesindeki Fatih Polis Merkezine gidererek, 3 Ocak'ta evden ayrılan oğlundan haber alamadıkları gerekçesiyle kayıp müracaatı yaptığını hatırlattı.

Oğlunun hayatından endişe etmeye başladığını dile getiren Gökcen, "Bu sessizlik beni çok korkutuyor. Oğlum mantıklı bir insan, kimseye zarar vermezdi. Ailemin psikolojisi bozuldu, hepimiz çok merak ediyoruz. O sevdiklerini üzecek bir insan değil." ifadelerini kullandı.

Gökcen, oğlunun kimse ile sorununun olmadığını, kaybolduğunu bildirdikleri gün de kendisi ile telefonla görüştüklerini, sesinin iyi geldiğini aktardı.

"Yaşadığını bileyim o bana yeter"

Göz yaşı dökerek oğlunun bulunmasını isteyen anne Gökcen, oğlu Ruhat Balkı'nın içine kapanık bir yapısı olduğunu ve çok şey paylaşmadığını aktardı.

"Bulana 50 bin lira vereceğiz"

İş yerinden öğle yemeği için çıkan oğlundan bir daha haber alamadıklarını anlatan Gökcen, duygularını şöyle dile getirdi:

"En son Konyaaltı sahilinde görülmüş. Ondan sonra hiçbir şekilde haber alamadık. Görenlerin bize ulaşmasını istiyoruz. Oğlumu bulana 50 bin lira vereceğiz, artık iyi bir haber almak istiyorum. Bilerek ortadan kayboldu ise sadece beni aramasını ve hayatta olduğunu söylemesini istiyorum, yaşadığını bileyim o bana yeter. Hayatımda oğlumdan başka kimse yok, herkesin bu konuda bana yardımcı olmasını istiyorum. Oğlum beni diri diri gömdü, çok özledim. Görenlerin, duyanların bana ulaşmasını istiyorum."

Olay

Fatih Polis Merkezine başvuran Ruken Gökcen, Akdeniz Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinden 3 Ocak'ta öğle yemeği için ayrılan oğlu Rohat Balkı'dan haber alamadıklarını bildirmişti. Bunun üzerine arama çalışması başlatılmış, Balkı'nın kaybolmadan önce iş yerinden çıktığı anlar güvenlik kameralarınca kaydedilmişti.

Anne Gökcen, AA muhabirine, oğlunun cep telefonunun güvenlik güçlerince Konyaaltı sahilinde bulunduğunu söylemişti.