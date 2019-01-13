Son Dakika Haberleri: Antalya'da "Kar Zamanı" Filmine Özel Gösterim

Antalya'da "Kar Zamanı" Filmine Özel Gösterim

19 dakika önce

Yönetmen Cevahir Çokbilir'in, annesi Naciye Çokbilir'in 12 Eylül 1980 darbesinde yaşadıklarını beyaz perdeye taşıdığı ve uluslararası alanda 8 ödüle layık görülen "Kar Zamanı" adlı kısa film, Antalya'da özel gösterim ile sinemaseverlerle buluştu.

Antalya'da
Yönetmen Cevahir Çokbilir'in, annesi Naciye Çokbilir'in 12 Eylül 1980 darbesinde yaşadıklarını beyaz perdeye taşıdığı ve uluslararası alanda 8 ödüle layık görülen "Kar Zamanı" adlı kısa film, Antalya'da özel gösterim ile sinemaseverlerle buluştu.

Antalya Kültür Sanat (AKS) Salonunda gerçekleştirilen gösterime, çok sayıda izleyici katıldı.

Yönetmen Çokbilir, gazetecilere yaptığı açıklamada, annesinin 12 Eylül 1980 askeri darbesinde yaşadıklarından esinlenerek önce "Nar Zamanı" ardından devamı niteliğinde "Kar Zamanı" adlı iki kısa film çektiklerini söyledi.

İki filmini de çeşitli ulusal ve uluslararası festivallere gönderdiğini anlatan Çokbilir, filmleriyle önemli ödüllerin sahibi olduğunu kaydetti.

Çekimleri yaklaşık 6 ay süren "Kar Zamanı" filminin Los Angeles'te düzenlenen Independent Short Awards'ta başta "En İyi Orijinal Hikaye" olmak üzere "En İyi Kısa Film", "En İyi Görüntü Yönetmeni", "En İyi Kurgu", "En İyi Erkek Yönetmen" ödüllerine layık görüldüğünü dile getiren Çokbilir, Polonya'dan "En İyi Avrupa Filmi", Kanada'dan "Farklılık Ödülü", Hindistan'dan da "En İyi Kurgu" ödülü aldıklarını bildirdi.

Filmin, ulusal ve uluslararası festival yolculuğunun devam ettiğini belirten Çokbilir, yaklaşık 400 festivale başvurduklarını söyledi.

Plaket yerine çam fidesi dağıtıldı

Çokbilir, Türkiye'de çeşitli festivallerde gösterim yaptıklarını ancak film ekibinin büyük bir çoğunluğunun Antalya'da olması nedeniyle burada da özel bir gösterim yapmak istediklerini kaydetti.

Gösterimde ve filmde katkısı bulunanlara plaket vermek yerine çam fidesi hediye etmeyi uygun gördüklerini anlatan Çokbilir, bir farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi. Gösterimin büyük ilgi gördüğünü aktaran Çokbilir, "Katılım oldukça yoğundu, seyircimiz salona sığamadı." dedi.

Yönetmen Çokbilir, yeni olarak belgesel-film projesi üzerinde çalıştıklarını belirtti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 07:22 Kaynak: AA

Yönetmen, Antalya, Kar, Kültür Sanat
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