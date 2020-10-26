Antalya'da kayıp Afgan işçinin cesedinin yapay gölette bulunmasına ilişkin 5 zanlı adliyede - Son Dakika

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Afganistan uyruklu işçinin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i adliyeye sevk edildi.

Taşağıl Mahallesi'nde muz serasında çalışan ve cesedi yapay gölette bulunan Abdulhamit Moradi'nin öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 6 zanlıdan biri jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

3'ü Afganistan uyruklu 5 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İşçilerden Shamsadın Nıkmohammad'in ifadesinde, Moradi'nin serada ve kaldıkları yerde tüm işleri kendisine yaptırdığını, bu yüzden de tüfekle öldürdüğünü öne sürdüğü öğrenildi.

Taşağıl Mahallesi'nde muz serasında çalışan Afganistan uyruklu Abdulhamit Moradi'den haber alamayan sera sahibi, İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusu yapmış, arama çalışmaları sonucu seranın yanındaki yapay gölette işçinin cesedi bulunmuştu. Ekiplerce 6 şüpheli gözaltına alınmıştı.