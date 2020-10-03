Antalya'da koca dehşeti... Karısını kanlar içerisinde bırakıp, polislere ölüm tehditleri savurdu - Son Dakika

Antalya'da koca dehşeti... Karısını kanlar içerisinde bırakıp, polislere ölüm tehditleri savurdu

Antalya'da koca dehşeti.

Antalya'da koca dehşeti... Karısını kanlar içerisinde bırakıp, polislere ölüm tehditleri savurdu

Kadının kanlar içinde kurtarma anlarının görüntüsü ortaya çıktı

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesindeki yaşadıkları evde 2 çocuk annesi eşini öldüresiye döven koca polis tarafından etkisiz hale getirildi. Öldüresiye dayak yiyen kadının polis tarafından kurtarılma anlarının ise cep telefonuyla çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, geçen salı günü 22.00 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi'nde Kerim Kaptanlar Sokak üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre, Halime O. ve eşi Recep O. yaşadığı evden kavga sesleri gelmesi üzerine komşuları durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis sevk edildi. Polis çığlık seslerinin geldiği evin kapısı çaldı ancak açan olmadı. Kavga seslerinin devam etmesi üzerine savcılıktan izin alınan ardından ekipler, 1'inci kattaki evin balkon içeri girdi. Polis Halime O.'yu öldüresiye dayak yemiş halde çaresiz şekilde bulurken, öfkeli kocayı ise etkisiz hale getirdi. Vücudunun çeşitli yerlerinden aldığı darbelerle kanlar içerisinde kalan Halime O. sağlık ekipleri tarafından ambulansla Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Cani koca polise direnerek tehditler savurdu

Recep O. gözaltına polis tarafından gözaltına alınacağı sırada direnmeye devam ederek tehditler savurdu. Şüphelinin direnmeye devam etmesi üzerine biber gazı ile müdahale edildi. Polise direnen Recep O. gözaltına alınarak karakola götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Recep O. 'Kasten yaralama ve kişi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Daha öncede defalarca şiddet uygulamış

Recep O. daha önce de eşine defalarca şiddet uyguladığı öğrenildi. Talihsiz kadın ise tedavisinin ardından sığınma evine yerleştirildi.

Talihsiz kadının kanlar içindeki görüntüleri ortaya çıktı

Diğer yandan öldüresiye dayak yiyen kadının polis tarafından kurtarılma anlarının ise cep telefonuyla çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde polisin etkisiz hale getirdiği kocanı tehditler savurarak direndiği ve talihsiz kadının kanlar içinde çaresizce beklediği anlar yer aldı.

Antalya'da koca dehşeti... Karısını kanlar içerisinde bırakıp, polislere ölüm tehditleri savurdu
Antalya'da koca dehşeti... Karısını kanlar içerisinde bırakıp, polislere ölüm tehditleri savurdu
Antalya'da koca dehşeti... Karısını kanlar içerisinde bırakıp, polislere ölüm tehditleri savurdu
Antalya'da koca dehşeti... Karısını kanlar içerisinde bırakıp, polislere ölüm tehditleri savurdu

Antalya, Alanya, Polis, Ölü, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2020 16:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da koca dehşeti... Karısını kanlar içerisinde bırakıp, polislere ölüm tehditleri savurdu - Son Dakika

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