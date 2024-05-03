Antalya'daki huzurevi katliamının görüntüleri güvenlik kamerasında - Son Dakika
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Antalya'daki huzurevi katliamının görüntüleri güvenlik kamerasında

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Antalya'da huzurevinden çıkartılacağı gün 2 kişiyi bıçakla öldürüp 1 kişiyi ağır yaralayan zanlının, huzurevinde elinde bıçak bulunduğu anların kamera görüntüleri ortaya çıktı.

03.05.2024 23:31  Güncelleme: 00:15
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Antalya'da huzurevinde 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi ağır yaralayan İzzettin Süğüt'ün saldırıyı gerçekleştirdiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde güvenlik görevlisinin Süğüt'ü elinde bıçakla görünce kaçmaya başladığı, saldırganın da peşinden gittiği görüldü.

SALDIRININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Döşemealtı ilçesindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi'nde dün gece 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen İzzettin Süğüt'ün (65), huzurevinde elinde bıçakla olan güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki elinde bıçak bulunan zanlının koridorda huzurevinin güvenlik görevlisiyle karşı karşıya gelmesi, görevlinin yere düşmesiyle İzzettin Süğüt'ün peşinden gitmesi yer aldı.

Antalya'daki huzurevi katliamının görüntüleri ortaya çıktı

Görüntülerin devamında güvenlik görevlisi olay yerinden kaçarken, İzzettin S.'nin de merdivenlerden inip huzurevinden kaçması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Antalya'daki huzurevi katliamının görüntüleri ortaya çıktı

"DEDİKODUMU YAPIYORLARDI"

Öte yandan Süğüt, Antalya Cinayet Büro Amirliği'ndeki ilk ifadesinde, "Beni sürekli şikayet ediyorlardı. Dedikodumu yapıyorlardı. Sürekli hakkımda konuşuyorlardı" dedi. Huzurevinde 4,5 yıldır kalan ve diğer kişilerle de tartıştığı öğrenilen Süğüt'ün, olayda meyve bıçağı kullandığı ortaya çıktı.

Antalya'daki huzurevi katliamının görüntüleri ortaya çıktı

30'A YAKIN BIÇAK DARBESİ ALMIŞ

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasında, hayatını kaybeden Selçuk Goncegül'ün 30'a yakın, Ali Serdar Batır'ın göğüs bölgesinde 3, ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Ahmet Özdemirel'in de 20-25 arası bıçak darbesi aldığı öğrenildi.

Antalya'daki huzurevi katliamının görüntüleri ortaya çıktı

HUZUREVİNDEN BU SABAH KOVULUYORMUŞ

4,5 yıldır huzurevinde kalan Süğüt'ün huzurevindeki diğer kişilere sürekli rahatsızlık verip, tartıştığı, bu nedenle yönetim tarafından huzurevinden çıkarılma kararı alındığı, bu sabah itibarıyla da ayrılmasının planlandığı öğrenildi.

Antalya\'daki huzurevi katliamının görüntüleri güvenlik kamerasında
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'daki huzurevi katliamının görüntüleri güvenlik kamerasında - Son Dakika

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