Alanya\'da düşen dana 400 metrelik uçurumdan kurtarıldı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde taşındığı kamyondan düşen dana, 400 metrelik uçurumdan ekiplerin çalışması sonucunda kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre olay, 28 Nisan Pazar günü öğle saatlerinde Kuşyuvası mevkisinde meydana geldi. Mustafa Çapan'ın sahibi olduğu danalardan biri kamyonla taşındığı esnada 400 metrelik uçuruma düştü. Hayvan sahibi Çapan'ın olayı fark etmesi üzerine bölgeye arama kurtarma ekibi sevk edildi. 10 kişilik kurtarma ekibi yaralanan danayı düştüğü noktadan 10 saatlik operasyon sonucunda kurtararak sahibine teslim etti. Yaralı dananın durumunun iyi olduğu öğrenildi. - ANTALYA