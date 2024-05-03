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Huzurevinde 2 kişinin öldürüldüğü dehşet anları güvenlik kamerasında

İki kişiyi öldüren şahsın elinde iki bıçakla güvenlik görevlisini kovalayıp huzurevinden kaçması kameralara yansıdı

ANTALYA - Antalya'da huzurevinden çıkartılacağı gün 2 kişiyi bıçakla öldürüp 1 kişiyi de ağır yaralayan zanlının, huzurevinde elinde bıçak bulunduğu anların kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Döşemealtı ilçesindeki Antalya Büyükşehir Belediyesi Halil Akyüz Huzurevi'nde dün gece 2 kişiyi öldürüp 1 kişiyi yaralayan ve tutuklanarak cezaevine gönderilen İzzettin S.'nin (65), huzurevinde elinde bıçak olan güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde iki elinde bıçak bulunan zanlının koridorda huzurevinin güvenlik görevlisiyle karşı karşıya gelmesi, görevlinin yere düşmesiyle İzzettin S.'nin peşinden gitmesi yer aldı. Görüntülerin devamında güvenlik görevlisi olay yerinden kaçarken, İzzettin S.'nin de merdivenlerden inip huzurevinden kaçması güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.