Antalya'da 'Tatarlar' suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı - Son Dakika
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Antalya'da 'Tatarlar' suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı

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Antalya'da kurma oynaması için yer ve imkan sağlayarak, kurma oynayanlara faiz karşılığı borç verdikleri, borcunu ödemeyenleri ve kendilerine rakip gördükleri diğer işletmecileri de silahla yaralayan, örgütün korkutucu yüzünü göstermek için bu eylemleri halkın yoğun olduğu yerlerde gerçekleştiren 'Tatarlar Suç Örgütü'ne yapılan operasyonda örgüt lideri dahil 12 şüpheli yakalandı.

30.04.2024 13:25  Güncelleme: 13:44
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Faiz karşılığı verdikleri parayla kumar oynatıp, ödemeyeni vurmuşlar Örgütün korkutucu gücünü göstermek için halkın yoğun olduğu yerlerde silahla yarala olayları gerçekleştirmişler
ANTALYA - Antalya'da kumar oynaması için yer ve imkan sağlayarak, kumar oynayanlara faiz karşılığı borç verdikleri, borcunu ödemeyenleri ve kendilerine rakip gördükleri diğer işletmecileri de silahla yaralayan, örgütün korkutucu yüzünü göstermek için bu eylemleri halkın yoğun olduğu yerlerde gerçekleştiren 'Tatarlar Suç Örgütü'ne yapılan operasyonda örgüt lideri dahil 12 şüpheli yakalandı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, çıkar amaçlı silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen projeli çalışma kapsamında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla 'Tatarlar Suç Örgütü'ne yönelik araştırma başlatıldı. Yapılan incelemelerde örgütün kumar oynanması için yer ve imkan sağladığı, kumar oynayan şahıslara faiz karşılığı borç verdikleri, borçluları cebir, tehdit ve ateşli silahla yaralayarak borçları tahsil ettikleri, kendilerine rakip gördükleri diğer işletmecileri silahla yaralayarak il genelinde tek söz sahibi olma gayretinde oldukları, borçları sebebiyle yaraladıkları şahıslara baskı yaparak kolluk veya adli mercilere başvuruda bulunmalarını engelledikleri ve örgütün korkutucu gücünü göstermek amacıyla halkın yoğun olduğu yerlerde ateşli silah kullanmaktan çekinmeden yaralama olayları gerçekleştirdikleri tespit edildi.Liderliğini E.T'nin yaptığı suç örgütünün devam eden faaliyetine son verilmesi amacıyla, bugün aralarında Diyarbakır 1. Ağır Ceza Mahkemesince "Kasten Öldürme" suçundan aranan 1 şahsın da bulunduğu Antalya merkezli eş zamanlı operasyonda, örgüt lideri dahil il merkezinde 10, Finike ilçesinde 1, Diyarbakır'da 1 olmak üzere toplam 12 şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ise 4 ruhsatsız tabanca, şarjör ve fişekler, bir miktar esrar ve kokain olarak tabir edilen uyuşturucu madde, kumar oynanması için kullanılan pul ve iskambil kağıtları, kumarhanede kumar oynayan şahıslara verilmek üzere 80 Bin TL tutarında nakit paraya ve soruşturma kapsamında suçtan elde edilen 3 daire ve 2 arabaya el konuldu.Yakalanan şüpheliler "Çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurmak ve yönetmek, silahla kasten yaralama, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması, tehdit, 6136 skm, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından adli makamlara sevk edileceği bildirildi.

Antalya\'da \'Tatarlar\' suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da 'Tatarlar' suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da 'Tatarlar' suç örgütüne operasyon: 12 gözaltı - Son Dakika
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